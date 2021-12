I contagi Covid aumentano, Crissolo annulla il “Capodanno in piazza”

Come già accaduto per diverse altre iniziative organizzate in Granda, è stato annullato l’evento di Capodanno a Crissolo.

Da alcuni anni, e sino allo “stop forzato” causa pandemia, il più grande centro dell’alta Valle Po ospitava un ricco cartellone di iniziative, tutte in programma per la notte di San Silvestro.

Sin a partire dal pomeriggio, con attività per bambini e famglie, per poi addentrarsi nel grande “Capodanno in piazza”, aspettando l’arrivo della mezzanotte. A notte inoltrata, la festa si spostava poi all’interno della “Sala delle Guide”, con il tradizionale dj-set fino all’alba.

L’anno scorso le misure restrittive anti-Covid avevano reso impossibile lo svolgimento dell’evento.

Quest’anno, invece, complice una situazione di gran lunga diversa, si era messa in moto la macchina organizzativa.

Sino a queste ultime ore.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabrizio Re, insieme agli organizzatori, ha reso noto, “visto il continuo aumentare dei casi e le imminenti restrizioni nazionali, l'annullamento di tutti gli eventi organizzati per la sera di capodanno a Crissolo”.

La decisione è stata assunta, “a malincuore”, “al fine di salvaguardare la salute pubblica”, al termine di una “lunga riunione con tutti gli organi preposti, Comune ed organizzatori”.

“Con l'occasione – si legge al termine della nota diramata dal Comune – porgiamo i nostri migliori auguri per le feste e ci auguriamo di poterci rifare il prossimo anno”.