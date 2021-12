Live Christmas Party, musica rock e arte per gli auguri nell’antico palazzo comunale di Saluzzo

"Live Christmas Party 2021", il titolo del concerto natalizio che si terrà giovedì 23 dicembre all’antico palazzo comunale in Salita al castello, alle 21.

Un’esibizione dei Maniac in set acustico durante cui verrà presentato a Saluzzo l’ultimo album Flashback uscito per la label newyorkese Bentley Rec.

L’evento, un modo per stare insieme, farsi gli auguri “con arte” nasce dalla collaborazione dell’associazione Ur/ca, dell’azienda Artis e di Allione Service, e vedrà un concerto di genere rock in acustico unirsi con la storia e l’arte saluzzesi, in una scenografia d’insieme curata da Gualtiero Tesi e Monica Dutto per esaltare il contesto con proiezioni e arredo.

Ingresso 5 euro. E’ necessaria la prenotazione al numero 349 6275879.

Maniac è un progetto artistico nato nel 2013 firmato dal chitarrista, compositore e sound enginer Paride Lanciani, nella musica da sempre, che vede la partecipazione di numerosi musicisti. All’antico palazzo si esibirà la formazione attuale con Paride Lanciani chitarre e voce, Tommaso Fia piano, tastiere e voce, Fabrizio Sammartino contrabbasso e basso, Lorenzo Veglia violino.

La band ha al suo attivo 2 album: Electrical brain Activity del 2015, pubblicato dalla Sickroom Records ldt di Chicago e Flashback del 2019 pubblicato dalla Bentley record di New Jork. La band ha all' attivo numerosi tour, sia in Europa che in America oltre a molti concerti in Italia. Molti dei loro brani sono stati registrati a Chicago negli Electrical Audio Studios da Steve Albini, storico produttore dei nirvana.

L'evento saluzzese ha la direzione artistica di Gualtiero Tesi e Monica Dutto. Partnership tecnica Allione Service.