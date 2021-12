Alba, Progetto24 plaude ai piani della Giunta: “In Consiglio un bilancio di previsione pragmatico"

Approda in Consiglio comunale il bilancio di previsione dell’Amministrazione Bo e, alla vigilia del voto su questo importante documento di programmazione economica del Comune, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sottolineano le priorità del 2022 che il centrodestra albese metterà sul tavolo: sicurezza cittadina, sviluppo locale e attenzione al sociale.



Il documento di pianificazione economico-finanziaria predisposto dall’assessore al bilancio Bruno Ferrero (Lega) prevede investimenti per 1 milione e 250 mila euro, con particolare attenzione al tema delle manutenzioni, tra cui spiccano 250.000 euro destinati alle scuole cittadine, interventi contro il dissesto idrogeologico e impianti sportivi.



Marco Marcarino (Lega), Emanuele Bolla (Fratelli d’Italia) e Elisa Boschiazzo (Forza Italia) commentano: “Questo è un altro bilancio scritto in modo responsabile, dove si vede chiaro l’approccio concreto del sindaco Carlo Bo. Sul fronte degli investimenti emerge chiara la linea della coalizione di centrodestra: attenzione alle manutenzioni, alla sicurezza delle persone e riqualificazione delle aree. Un bilancio di previsione pragmatico, senza tanti fronzoli, che punta a mantenere i conti in ordine in un anno come il 2022 che sarà purtroppo ancora caratterizzato dagli effetti del covid”.



Sul tema sicurezza Marco Marcarino sottolinea che “gli investimenti sulla pubblica illuminazione sono investimenti in sicurezza, perché una città dove le strade e le piazza sono meglio illuminate è una città più sicura per il cittadino”.



Sul sociale Elisa Boschiazzo spiega che “in due anni i sevizi sociali hanno subito una pressione importante da parte degli utenti e alle persone che hanno lavorato in questi molti mesi va il nostro ringraziamento. Per mantenere questa qualità dei servizi dovremo lavorare molto, ma riusciremo anche nel 2022 a non lasciare nessun cittadino indietro, aiutando le persone in difficoltà con attenzione e rispetto”.



Emanuele Bolla ricorda l‘importanza di continuare a investire sullo sviluppo locale “che passa dal turismo, dalla valorizzazione del territorio, dalle nostre eccellenze, ma anche dagli eventi, dalle manifestazioni e dal mondo del volontariato e delle associazioni. A loro andrà una sempre più rafforzata attenzione dell’Amministrazione e un sostegno continuo: la città saprà reagire e crescere anche nel 2022”.