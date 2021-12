Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino ed altre sette azzurre per il doppio gigante di Courchevel

Dopo tre fine settimana dedicati alla velocità, la Coppa del mondo femminile torna a disputare gare tecniche sulla pista di Courchevel che nel 2023 ospiterà i Mondiali cone due giganti programmati nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 dicembre (prima manche ore 10, seconda alle 13 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport in entrambe le occasioni).

Si tratterà della seconda e terza prova stagionale fra le porte larghe dopo la cancellazione di Killington di fine novembre.

La squadra azzurra si presenterà ai nastri di partenza con otto concorrenti: Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti e Vivien Insam (la 24enne gardenese delle Fiamme Oro torna sul circuito maggiore a distanza di quasi due anni dall’ultima apparizione nello slalom di Flachau del gennaio 2020).

L’Italia vanta due vittorie sulla pista transalpina nella storia con Federica Brignone nel 2019 (quest’ultima fu seconda anche nel 2020) e Marta Bassino 2020, mentre nel 2017 Irene Curtoni fu terza nello slalom parallelo e Manuela Moelgg terza in gigante.

Le imprese di Sofia Goggia e le belle prestazioni degli azzurri nelle gare maschili hanno avuto un grande successo a livello televisivo sui canali della Rai, che ha trasmesso su Raidue gli appuntamenti italiani in Val Gardena e Alta Badia e la discesa di Val d’Isère di sabato 18 dicembre vinta dalla campionessa olimpica. Il supergigante maschile di venerdì 17 ha registrato un ascolto di 432mila spettatori per uno share del 5,02%, la discesa femminile a Val d’Isère di sabato 18 dicembre ha tenuto incollati quasi 400 mila spettaori per uno share del 6,46%, mentre la discesa maschile ha ottenuto quasi 676 mila spettatori per uno share del 6,81%. Infine il supergigante femminile di domenica 19 ha totalizzato su Raisport 512 mila spettatori per uno share del 5,52%, mentre il gigante maschile in Alta Badia è passato dai 448 mila spetttaori (con share del 5,53%) a 1,03 milioni nella seconda manche, per un totale del 6,05% di share.