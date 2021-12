Calcio Serie D: mercoledì il turno infrasettimanale, partite e designazioni arbitrali

Turno infrasettimanale sui campi di Serie D: mercoledì pomeriggio si gioca la 18^giornata, penultima del girone di andata.

Pesanti punti salvezza quelli in palio a Fossano dove i blues affronteranno l'Imperia che in classifica ha quattro lunghezze in più (15 contro gli 11 della squadra di Viassi).

Trasferta complicata per il Bra, atteso da un Casale ferito: nerostellati a secco di vittorie da cinque turni (tre sconfitte e due partite rinviate).

Match molto interessante anche a Saluzzo. La formazione di Briano se la vedrà con una big del campionato, il Varese di Ezio Rossi, reduce dalla vittoria di misura sul Casale.

Fischio d'inizio alle 14,30.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Caronnese-Sestri Levante: Fabio Franzò di Siracusa

Casale-Bra: Fabrizio Arcidiacono di Acireale

Fossano-Imperia: Davide Albano di Venezia

Gozzano-Borgosesia: Luigi Pica di Roma1

Lavagnese-Asti: Valerio Bocchini di Roma 1

Novara-Chieri: Gianluca Renzi di Pesaro

Pont Donnaz-Ligorna: Vittorio Emanuele Daddato di Barletta

Saluzzo-Varese: Dario Duzel di Castelfranco Veneto

Sanremese-Derthona: Nicolò Rodigari di Bergamo

Vado-RG Ticino: Raimondo Borriello di Arezzo