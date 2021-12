Gli Auguri del banchiere fossanese Beppe Ghisolfi

Come consuetudine abbiamo rivolto alcune domande al professor Beppe Ghisolfi per gli auguri di fine anno.

Professore cosa rimane di questo 2021 che sta per finire?

E’ stato l’anno della pandemia, dalla quale purtroppo non ne siamo ancora usciti. Rivolgo un invito a tutti a vaccinarsi. È l’unica soluzione. Diversamente non ne usciremo tanto presto con tutte le drammatiche conseguenze sociali ed economiche.

Lei continua a mietere premi internazionali, incarichi, onorificenze. A cosa si deve questo straordinario successo?

Credo che il carattere sia alla base dei risultati che riusciamo ad ottenere. Ovviamente lo studio e la determinazione sono elementi essenziali. Lo dico sempre ai giovani che incontro con frequenza nelle scuole e nelle università in tutta Italia.

Le piace Draghi?

Sì. Moltissimo. Mi auguro che rimanga a lungo ai vertici dello Stato in qualunque funzione. La sua figura ed il suo prestigio hanno ridato slancio all’Italia e non bisogna perdere l’opportunità di utilizzare al meglio i 200 miliardi che ci arriveranno dall’Europa.

E come vede la politica di oggi?

I partiti hanno fatto un passo indietro ma sono pronti a dare battaglia tornando ai vecchi schemi. Oggi va di moda la Meloni e tutti salgono sul carro dei Fratelli d’Italia. Mi auguro che trovino spazio soltanto giovani preparati e seri. Non abbiamo bisogno di arrivisti impreparati.

Sta scrivendo un nuovo libro visto il successo dei precedenti?

Sì. Sto lavorando ad un nuovo manuale di educazione finanziaria rivolto agli studenti con l’editore Aragno. Uscirà nei primi mesi del prossimo anno.

Recentemente si è parlato di una sua visita al Cardinale Müller. Con quali motivazioni?

E’ nata in Svizzera la Fondazione Dominus Iesus con scopi benefici. Analoga iniziativa sta prendendo piede in Italia. Se ne sta occupando un gruppo di amici coordinati dall’imprenditore Luca Baravalle. Se me lo chiederanno ne farò parte anch’io, ovviamente con spirito di servizio.

A chi rivolgiamo gli auguri?

Alle persone che lavorano ogni giorno con umiltà e sacrifici. Un pensiero speciale a tutti gli operatori della sanità il cui impegno è veramente lodevole. A loro dobbiamo infinita stima e riconoscenza.