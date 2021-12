Cena di fine anno per direttivo e dipendenti di Confartigianato Fossano

Foto di gruppo per i presenti alla cena di Natale

Confartigianato Fossano ha riunito l Consiglio direttivo e gli impiegati per il tradizionale scambio di auguri di buone feste.

L’occasione è stata la cena che si è svolta venerdì 17 dicembre, presso l'antica trattoria di San Sebastiano, a Fossano. All'appuntamento ha presenziato anche il primo cittadino di Fossano, Dario Tallone.

"La cena di Natale - spiega il presidente Clemente Malvino - ha un valore che va oltre il semplice scambio di auguri: è l'occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, mettendo da parte il lavoro e i ritmi frenetici degli impegni quotidiani.

Quale occasione migliore, infatti, per consolidare i rapporti tra le diverse figure che lavorano all'interno dell’Associazione. Mi preme esprimere un caloroso ringraziamento e rinnovare gli auguri di buone feste agli intervenuti, al sindaco Tallone, e a quanti hanno espresso il loro rammarico per non aver potuto presenziare a questa serata”.

La presenza della rappresentanza dell'Amministrazione comunale ha voluto infatti suggellare e rafforzare ulteriormente i rapporti tra Comune e artigiani, una realtà territoriale che da sempre si distingue per la sua laboriosità e dinamicità.