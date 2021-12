Anche a Cuneo si celebra il Rebirth- Day

La celebrazione del Rebirth- Day, è l’appuntamento annuale in cui emerge l’impegno e la volontà di attivarsi (demo)praticamente per una rinascita rigenerativa che “porta ognuno ad assumere una personale responsabilità nella visione globale”.

Il rendez-vous è fissato (fin dal 21 dicembre 2012 in risposta alla predizione “finale” dei Maya) con l’intenzione e lo sprone a ri- partire. Proprio nel giorno del solstizio d’inverno (che sancisce la fine dell’accorciarsi della luce diurna nell’emisfero nord del mondo) artisti, persone singole e intere comunità, istituzioni private e pubbliche partecipano all’appuntamento con opere e avvenimenti significativi d’impegno. Un processo di estesa partecipazione si sviluppa nei diversi Paesi del mondo, soprattutto artivato dalle Ambasciate” (M. Pistoletto).

Così l’Ambasciata Cuneo, il 21 e 23 dicembre 2021 (in corrispondenza alla data- simbolo), si attiverà, in uno scambio di esperienze performative, riflessioni e proiezioni, ponendosi in rete con le altre 199 Ambasciate (in primis con L’Habana – Cuba, gemellata dal novembre 2015) e soprattutto con la cittadinanza del territorio della provincia. Il Rebirth- Day è il riferimento per un coinvolgimento nell’engagement oOo, intrapreso da anni e portato avanti continuativamente nel segno del Rebirth.

L’evento “Rebirthdayano” cuneese si configura nello specifico come occasione per:

- ufficializzare i percorsi progettuali con le scuole dell’UST Cuneo

- ampliare e rafforzare la rete di collaborazioni territoriali ed extra- territoriali,

- condividere esperienze artistiche di forte significato (in primis, in questa edizione 2021, esperienze musicali con il Coro degli afasici dell’Odv ALICe)

- rilanciare un messaggio- augurio (ancor più forte grazie agli amici del Coro) di Rebirth- Rinascita e impegno responsabile e civico nel segno del oOo

Programma.

Martedì 21 dicembre:

•Mattina. Presso le scuole dell’UST Cuneo aderenti a Progetti e Formazione oOo:

letture, riflessioni, attività e esperienze laboratoriali;

•Sera. Brindisi “caldo” di Augurio di Buon Rebirth- Day con Tisana oOo

Giovedì 23 dicembre:

Ore 16,30 – 18,00: presso le Sale della Musica Varco

•Micro- installazioni artistiche oOo

•Coro degli Afasici di ALICe

•Conferenza restitutiva “Un anno nel segno del Rebirth, proiezione di progettualità di Rinascita e Ri- generazione” con collegamenti con la casa-madre Fondazione Pistoletto e Ambasciate.

Il Coro degli Afasici di A.L.I.Ce. in concerto a Cuneo per il “Rebirth Day”

con l’associazione Con.Te.St oOo, Ambasciata Rebirth Cuneo

Auditorium Foro boario, 23 dicembre alle 16,30 per lanciare un messaggio di vita, di ripresa e di speranza

Giovedì 23 dicembre torna a esibirsi il Coro degli Afasici “Enrico Catelli” di A.L.I.Ce. Cuneo Odv, associazione di volontariato per la lotta all’ictus cerebrale. Lo farà presso l’Auditorium Foro Boario, sala B del “Varco” (via Pascal 5, Cuneo) alle ore 16.30 in occasione del “Rebirth Day” (ingresso libero, nel rispetto delle norme anti-Covid).

Il “Rebirth day” (giorno della rinascita) è un evento organizzato in tutto il mondo, ormai da molti anni, dalla Fondazione Michelangelo Pistoletto Onlus per celebrare il Terzo Paradiso, simbolo di inclusione, integrazione e sostenibilità. Un evento che, soprattutto oggi, diventa un momento importante per guardare fiduciosi al futuro, nonostante le difficoltà.

L’esibizione sarà perciò un’occasione significativa per riaffermare un messaggio positivo, perché il Coro degli Afasici è stare insieme, cercare di recuperare la parola dopo l’ictus e l’afasia, migliorando la qualità della vita delle persone che vi partecipano e dei familiari. L’ensemble sarà accompagnato dai musicisti della Fondazione Fossano musica.