Bra, il Consiglio valuta la riqualificazione di tre edifici. L’assessore Brizio: "Strumento per abbellire la città"

Tra gli ordini del giorno del prossimo Consiglio comunale di Bra, ben tre punti riguardano gli interventi edilizi: la riqualificazione degli edifici ubicati in strada Bria 162 e strada Tetti Arlorio 45, attraverso una sostituzione del manufatto esistente, e di quello in via Torino 4, che sarà invece ampliato.



"Tutte queste delibere sono proposte sulla base normativa della legge regionale n 16/2008 che consente di derogare a certe disposizioni del Piano Regolatore quando l’intervento è ritenuto meritevole, soprattutto sotto il profilo della riqualificazione energetica", ci spiega Anna Brizio, assessore con delega all’Urbanistica.



"Quest’anno, grazie ai bonus proposti, sono aumentate molto le richieste ai sensi di questa legge, che vengono vagliate, come spesso è accaduto negli ultimi mesi, in occasione del Consiglio comunale, al quale è affidato questo compito. Le accogliamo se vediamo un’effettiva possibilità di riqualificazione, in sintonia coi nostri obiettivi: recuperare un immobile presente migliorandolo, oppure, se questo risulta impossibile, consentirne l’abbattimento e la ricostruzione senza ulteriore consumo di suolo. Crediamo infatti sia importante effettuare il recupero di quelli in abbandono o in disuso, uno strumento utile anche per abbellire la nostra città", conclude Brizio.



L’ultima seduta per il 2021 del Consiglio Comunale di Bra si terrà giovedì 23 dicembre dalle ore 15. Sarà possibile seguirla in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra.