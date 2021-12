Cuneo, dopo le Feste Natalizie “Noi4you” riparte…in presenza!

Tra l’1 gennaio al 21 novembre 2021 in Italia sono stati registrati 263 omicidi, con 109 vittime donne (una ogni tre giorni), di cui 93 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 63 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner. Sono questi alcuni dei dati contenuti nell’ultimo report sugli “Omicidi volontari” curato dal Servizio analisi criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Le vittime di genere femminile rappresentano il 42% delle persone uccise nel 2021, un tasso purtroppo in crescita.

A uccidere molte di queste donne sono stati mariti, fidanzati, conviventi o ex, in prevalenza motivati da gelosia, rabbia, incapacità di accettare la separazione o l’abbandono, vendetta..

Lo sportello di ascolto di Noi4you ritorna in presenza da sabato 8 gennaio 2022 e ogni primo sabato del mese nella nuova sede a Cuneo in via F.lli Vaschetto nr. 10 presso Centro Incontri, dove, previo contatto telefonico, saranno presenti le nostre volontarie.

Siamo sempre reperibili al nr. 3755518066 Oppure all’indirizzo email noi4you.cn@gmail.com per ogni necessità o eventuali urgenze.

Lo sportello continuerà a offrire uno spazio di ascolto e sostegno per tutte le donne o coloro che subiscono o hanno subito violenza, non solo fisica.

Inoltre, ogni primo martedì del mese tornerà l’appuntamento fisso con i laboratori di Noi4you, gratuiti, rivolto tutta la cittadinanza. La sede ove si svolgerà l’evento verrà comunicata di volta in volta nel momento della prenotazione. Si possono seguire le attività di Noi4you anche sul profilo FAcebook Noi4youcuneo.

L’Associazione Noi4you coglie l’occasione per augurare a tutti un affettuoso augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Un particolare augurio a tutti i volontari che rendono speciale l’Associazione con il loro instancabile “lavoro” al servizio di chiede aiuto..

“Il nostro principale dovere in questa vita è aiutare gli altri. E se non potete aiutarli, almeno non fate loro del male” Dalai Lama