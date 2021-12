La festa di Natale a Mercu e il concerto di Coro’Naria chiudono i festeggiamenti nel quartiere San Paolo

Dopo laboratori, letture e festa intorno all’albero si chiude il mese di festeggiamenti nel quartiere San Paolo promosso dalla BOA, con due appuntamenti in questa settimana.

Mercoledì 22 dicembre dalle ore 16.30 ci sarà “Natale a Mercu”: l’iniziativa che porterà le feste anche in piazza Biancani durante il mercato contadino. Il pomeriggio sarà animato prima dalle Officine Creative, che si spostano per un mercoledì dal centro commerciale e propongono giochi di una volta per grandi e piccini; e poi da una merenda con i produttori locali. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Co.Cun che gestisce il mercato contadino e con il comitato di quartiere San Paolo.

Giovedì 23 dicembre alle ore 20.45 concluderemo il mese di festeggiamenti con il concerto del coro Coro’Naria – ensemble vocale, presso il salone della Parrocchia San Paolo, in via Beppe Fenoglio 47. Il coro, molto conosciuto in città, è parte dell’associazione Benefica Scuola Materna Coniugi Autretti. L’ingresso è libero ma sarà necessario il super Green Pass.

Per informazioni e/o prenotazioni contattare Elena Barberis (cooperativa Emmanuele) al cell. 388 117 8400.

Le iniziative si inseriscono all’interno del progetto LA BOA.

Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. È un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).

Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci: