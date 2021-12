Mondovì con il naso all’insù, anche senza il raduno aerostatico

Sarà un raduno diverso, ma i monregalesi potranno comunque ammirare i colori delle mongolfiere punteggiare il cielo di Mondovì nei giorni tradizionalmente dedicati al Raduno dell’Epifania.

Alla luce del perdurare della pandemia legata al Covid 19 e alle nuove norme di sicurezza per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, l’Amministrazione ha deciso di ridefinire le modalità del Raduno Internazionale Aerostatico del 6, 8 e 9 gennaio 2022.

Per mantenere viva la tradizione trentennale e lo spirito dei voli in mongolfiera, saranno proposti una serie di voli con decolli da aree liberamente scelte da ogni pilota, ma senza il coinvolgimento diretto del pubblico per evitare assembramenti. Annullato, dunque, il classico decollo dal Parco Europa e attività collaterali, quali la sfilata per le vie cittadine e il Night Glow, così come – considerata la progressione dell’emergenza sanitaria - la partecipazione degli equipaggi stranieri.

Mondovì non vuole però rinunciare alla tradizione. "Anche quest'anno i monregalesi vedranno il loro cielo punteggiato dai colori delle mongolfiere. Nonostante le difficoltà imposte dall'emergenza Covid, abbiamo voluto garantire i tradizionali voli dei nostri palloni – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni, Luca Olivieri – Insieme all'Aeroclub abbiamo messo a punto un programma in modo tale che il cielo della nostra città si riempia comunque dei classici colori e dei suoni di questi affascinanti oggetti volanti. Come è già successo per i fuochi di artificio, potremmo godere dei voli dai luoghi più belli della nostra città. I piloti saranno così bravi da passare sopra le nostre piazze".

Mondovì “Città del Volo” - dunque - non rinuncia, ma rilancia con attività che permettano comunque di avvicinare cittadini e turisti all’affascinante mondo del volo. Nelle giornate del 6 e dell’8 gennaio, al Parco Europa, l’Associazione Kalatà propone – con Mondovìvola - i voli vincolati in mongolfiera e le visite alle macchine volanti: ultraleggeri, deltaplani, parapendii.

E i voli raddoppiano: per permettere a più persone possibili di vivere dell’emozione di un volo saranno messe a disposizione due mongolfiere. (Per informazioni e prenotazioni gratuite: mondovivola.eventbrite.it - 0174/330976 | e-mail: booking@kalata.it).

"Rinunciare al raduno, anche se per cause di forza maggiore legate al Covid, è un gran dispiacere. Abbiamo comunque voluto trasformare questa limitazione in un’opportunità – approfondisce il Sindaco Paolo Adriano - Il Covid permette di fare poche cose, coinvolgendo poche persone per volta. Ecco, dunque, che raddoppiare la possibilità di godere dell’esperienza emozionante del volo ci consente di continuare a lavorare nella prospettiva di promozione turistica e valorizzazione della mongolfiera e del volo in generale. Grazie alla presenza di due palloni diamo la possibilità a chi avrebbe voluto, ma non ha ancora potuto, di approfittare dell’occasione e prenotare un volo vincolato proprio durante i giorni tradizionalmente legati al Raduno dell’Epifania".

Conclude Olivieri: "Rinunciamo a malincuore all'area di partenza di Parco Europa, ma l'attuale emergenza sanitaria rende impossibile la gestione del tradizionale e numeroso pubblico che il nostro raduno è abituato a richiamare. Sarà comunque una bellissima festa del cielo".