Nell'estate 2022 Peveragno aprirà il centro espositivo?

Anche per l'amministrazione comunale di Peveragno la fine dell'anno è tempo di bilanci. Uno dei più interessanti è sempre quello che riguarda gli interventi in parte completati nell'anno in corso ma che proseguiranno ancora nei successivi dodici mesi.



Tra questi spicca il cantiere del centro espositivo in realizzazione al piazzale delle poste che, dopo aver ospitato la costruzione della struttura, sta vedendo in questi giorni la posa degli impianti e la realizzazione degli intonaci; entro la primavera verrà conclusa la pavimentazione della piazza coperta e in primavera-estate la sistemazione dei giardini e del nuovo parco giochi. La struttura potrebbe aprire i battenti per l'estate 2022.



Ampio anche l'intervento relativo al miglioramento della rete di raccolta dell'acqua piovana a monte del paese. Nello specifico è stata rifatta la tubazione nella zona di via Eretta a monte di via Vocaturo, rinnovata la tubazione tra via Brard e via Pontetto e conclusi i lavori sulla rete di via Sottani a Pradeboni e di via Meschie in località tetti Gori e quelli di messa in sicurezza di via Truna e via Arbi. A breve partiranno i lavori di ampliamento della rete relativa al ponte di via Brard.



Già conclusi, invece, i lavori sugli impianti sportivi di regione Miclet: il rifacimento del tetto della nuova palestra e la sistemazione delle recinzioni del campo da calcio grande.



La struttura dell'osservatorio di Gias Morteis dovrebbe essere pronta all'uso - come rifugio - entro giugno 2022: costruita la struttura, in primavera ci si propone di ultimare gli impianti elettrici. Presto verrà anche lanciato il bando per la gestione del rifugio stesso.



Il periodo a cavallo tra la primavera e l'estate dell'anno prossimo vedrà presumibilmente anche la realizzazione del nuovo ponte pedonale di San Rocco da Val e della pista ciclabile su via Bonelli, interventi i cui progetti saranno presentati entro la fine del mese. Nel 2022 si realizzeranno poi tre nuovi passaggi pedonali illuminati - due su via Cuneo e uno su via Chiusa Pesio - per il cui progetto è stato recentemente incaricato un professionista.



Ultimo ma non ultimo, grazie a un investimento di 15.000 euro nel 2022 si concluderà il progetto di sostituzione dell'illuminazione pubblica locale, che porterà riduzioni fino al 40% sulla bolletta e ridurrà l’inquinamento luminoso.