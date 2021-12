Tra luci e ombre, approvato a Cuneo l'ultimo bilancio di previsione del "decennio Borgna"

Venti voti favorevoli e sei contrari: è questo il risultato finale della votazione sul bilancio di previsione 2022-2024 della città di Cuneo, la cui discussione è stata affrontata nella serata di ieri (lunedì 20 dicembre) nella serata di consiglio comunale. L’ultimo bilancio dei dieci anni di amministrazione Borgna.



Il bilancio – le cui caratteristiche principali erano state sottolineate durante due riunioni della I^ commissione consiliare negli scorsi giorni – è stato illustrato dalla vicesindaco Patrizia Manassero, che ha parlato del pareggio di bilancio a 112.565.215,99 euro, dei 35.325.523,99 euro dedicati agli investimenti e degli interventi principali contenuti nel documento: quella sulla biblioteca di Palazzo Santacroce (12.500.000 euro), quelli del bando PINQuA (8.700.000 euro) e quello di restyling su piazza Europa (5.500.000 euro). L’indebitamento totale per il 2022 risulta fissato a 9.273.771,29 euro, ovvero 269,75 euro pro capite.



“Indubbiamente un bilancio di tutto rispetto per una città come Cuneo – ha detto Manassero - , con una spesa importante per gli investimenti che ci permette di rigenerarne una parte e predisporre nuovi ambienti e servizi sempre migliori”.



“Le criticità evidenziate, che sono di sistema e non specifiche del nostro Comune, derivano proprio dalle grandi opportunità di questo periodo. Avere a disposizione fondi ingenti ma dalla struttura complicata implica uno sforzo non indifferente di tutta l’amministrazione comunale, che necessita di un rafforzamento con nuove assunzioni. Grave anche l’aumento generato dei costi, delle materie prime e dell’energia elettrica” ha aggiunto la vicesindaco – e candidata alle prossime elezioni comunali come figura di riferimento per il Partito Democratico - , che sottolinea: “Il 2022 sarà un anno in cui si dovrà ancora affrontare il tema della pandemia. Dobbiamo farlo con la serietà che abbiamo già dimostrato in questo periodo”.



Ma, come evidenziato dal voto, non tutti i consiglieri si sono dimostrati in totale accordo con la linea presentata dall’amministrazione in questi ultimi dieci anni.



Maria Luisa Martello ha sottolineato come “le misure in sostegno alle fasce più deboli della nostra popolazione sono sempre state le stesse in questi anni; se determinati interventi non funzionano, numeri alla mano, non importa quanti soldi vi vengano stanziati se ne devono programmare degli altri, è necessario avere questo tipo di coraggio e la lungimiranza”.



Ancor più critico, se possibile, Ugo Sturlese: “L’andamento della pandemia ci dimostra che modelli di sviluppo consumistici ed estrattivi devono fare i conti con equilibri ecologici delicati – ha detto - . La crescita infinita è un’illusione e diventa quindi paradossale parlare di bilanci che non abbiano, alla base, certi tipi di premesse, ovvero la tutela dell’ambiente e la correzione delle ingiustizie sociali. I documenti presentati nel corso dei dieci anni di amministrazione Borgna hanno avuto anche passaggi apprezzabili, ma poi le scelte concrete sono andate spesso in loro contrasto”.



Più conciliante, invece, Carlo Garavagno, che sottolinea come “il successo di un’amministrazione non stia solo nei numeri del suo bilancio: IllumiNatale è stato un grande successo reale e concreto per la nostra ‘capitale alpina’, specie in un’epoca così difficile come quella attuale. Il giusto coronamento della consigliatura”.