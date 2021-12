Speciale Backstage, rivedi la seconda puntata dedicata alla Neve in Granda [FOTO e VIDEO]

Nella seconda puntata di Speciale Backstage "Neve in Granda", firmata Targato Cn, andata in onda sabato 18 dicembre, condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, gli ospiti, con i loro interventi, hanno segnato l’inizio della stagione sciistica sulle montagne cuneesi.

Presso l’Azienda Turistica Locale del Cuneese, accanto al conduttore hanno preso posto il direttore e il presidente Atl, Daniela Salvestrin e Mauro Bernardi. Ospiti in video collegamento di questa seconda puntata dedicata alla neve, Pietro Blengino di Mondolè Ski, Gian Piero Dalmasso che gestisce gli impianti di Vernante e Alberto Oliva per Prato Nevoso. In presenza, Roberto Grosso Silvia per il comprensorio Entracque e Cuneo Neve, i gestori Matteo Polanski di Frabosa Soprana e Sophie Pepino per il Centro Fondo di Entracque.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. Si ringrazia Raffaele Massano per la regia.

Rivedi la puntata: