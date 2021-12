Corsi MECCATRONICA in partenza presso ENAIP Cuneo

Chi è il Meccatronico?

Il tecnico specializzato che si occupa della conduzione e manutenzione di impianti automatizzati, intervenendo all’occorrenza nell’installazione di parti HW e nella modifica di programmi per PLC con messa a punto e ripristino finale dell’esercizio.

Nello specifico si occupa di:

• Predisposizione ed avvio impianti automatizzati

• Ricerca anomalie funzionali

• Manutenzione programmata e ripristino

• Interventi di sostituzione di parti o componenti

• Testing, cura e assistenza tecnica degli impianti

Enaip Cuneo, Agenzia formativa ACLI accreditata dalla Regione Piemonte per la formazione professionale ed i Servizi al Lavoro, organizza:

- un CORSO GRATUITO di “ELEMENTI DI MECCATRONICA PER IMPIANTI AUTOMATIZZATI” per disoccupati, in orario diurno, di 230 ore in collaborazione con aziende del territorio, mirato all’inserimento lavorativo a fine percorso

- un CORSO GRATUITO per “MANUTENTORE MECCATRONICO DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI” rivolto ad OCCUPATI, in orario SERALE, di 300 ore per una riqualifica delle competenze professionali.

Se anche tu sei un appassionato di impianti e tecnologia potrai specializzarti nella Meccatronica ed inserirti nel mondo dell’automazione industriale con i nostri corsi!

Affrettati: le selezioni sono aperte ed i posti sono limitati!

0171/693605

elisa.tassone@enaip.piemonte.it

La formazione è finanziata dalla Regione Piemonte e dal fondo Sociale Europeo rivolti a entrambi i sessi (L.930/77, L.125/91)