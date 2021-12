Cerca un'azienda di professionisti specializzati nell' assistenza per gli anziani e per aiutarti a cercare badante per i tuoi cari a casa. I datori di lavoro in tutto il paese sono pronti a incontrare una nuova normalità. E potrebbe esserci voluta la peggiore pandemia in un secolo per portarli lì.

Nelle discussioni che abbiamo avuto con i datori di lavoro a livello nazionale, sono incoraggiati quanti sono consapevoli della necessità di soluzioni che alleviano una forza lavoro stressata tirata in varie direzioni dal lavoro e dalla vita domestica. Incombono una miriade di domande. Ci sarà un ritorno alla vita d'ufficio convenzionale, pre-COVID e, in caso affermativo, come sarà? Le opzioni di lavoro da casa più flessibili legate al COVID sono qui per restare? Esattamente quanto sarà nuova la nuova normalità?

Le risposte avranno un impatto significativo su un'ampia fascia della forza lavoro italiana, ma forse nessun sottoinsieme sarà più colpito dei dipendenti che fungono anche da assistenti familiari per i membri anziani della famiglia. Questo gruppo in gran parte sconosciuto conta migliaia di membri, molti dei quali alle prese con l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Secondo gli esperti, anche prima del COVID, il 53% dei caregiver sentiva ulteriore stress a causa delle proprie responsabilità di caregiver e il 50% riferiva di avere meno tempo per i coniugi/partner, i figli e se stessi. Le ricadute del COVID hanno anche avuto un effetto sorprendente sulla salute dei caregiver familiari.

I badanti dedicavano in media nove ore alla settimana alle responsabilità dell'assistenza e oltre il 49% degli intervistati ha riferito di provare più ansia dall'inizio della pandemia. Mentre molti dipendenti stanno godendo di spostamenti più brevi, gli operatori sanitari stanno riempiendo quel presunto tempo di inattività con maggiori responsabilità di assistenza e tutto lo sforzo e lo stress che ne derivano.

Anche prima della pandemia, questa ulteriore pressione sulla forza lavoro di un datore di lavoro si manifesta in diversi modi: aumento dell'assenteismo; ridotta produttività; perdita di morale; aumento del fatturato; e infine, una perdita di conoscenza istituzionale quando alcuni dipendenti lasciano inevitabilmente il lavoro per prendersi cura dei propri cari.

Le aziende hanno speso molti soldi in costi sanitari aggiuntivi a causa di problemi di salute relativi ai assistenti per anziani.

Assumere un caregiver competente a delle condizioni davvero accettabili può cambiare totalmente la tua vita e sollevarti immediatamente

In che modo i datori di lavoro possono affrontare l'aumento dei costi di assistenza ai dipendenti e gestire il ritorno negli uffici post-COVID? Quali sono, se del caso, i cambiamenti permanenti che possiamo aspettarci di vedere dai datori di lavoro? E come possono le dure lezioni del 2020 informarci e prepararci per il 2021 e oltre? Per i datori di lavoro, l'istruzione e la consapevolezza sono due pezzi di questo puzzle sempre complicato della forza lavoro.

Diventerà fondamentale per i datori di lavoro esaminare la propria forza lavoro, comprendere le loro esigenze e fornire supporto e soluzioni informati e comprensivi. La nuova normalità richiederà nuovi approcci e uno di questi è il principale tra questi un dito più calibrato sul polso delle circostanze individuali della casa dei dipendenti.