Le vacanze di Natale a Pian Munè di Paesana

Il rifugio in quota a Pian Munè di Paesana

Il periodo natalizio, a Pian Munè di Paesana, è iniziato sabato con il suggestivo presepe vivente in quota che ha visto la partecipazione di circa 3000 persone che hanno raggiunto il presepe a piedi. Un successo di pubblico e di sostenibilità della manifestazione.

Con le vacanze di Natale in arrivo cominciano anche gli eventi dedicati alle festività.

Piste, itinerari e Rifugi saranno aperti tutti i giorni. Tutte le sere sarà invece possibile cenare nel Rifugio Pian Munè a 1535 metri oppure nella Baita in quota a 1890 metri.

Si comincia con Natale e con la proposta di un menù speciale da gustare alla viglia oppure il giorno stesso di Natale in entrambi i rifugi. Menù a 28 euro, bambini a 18 euro.

Si passa poi alla Giornata che da sempre segna l’inizio della stagione sciistica, Santo Stefano, con un doppio appuntamento: a valle, dalle 11 alle 15, Barbaluc racconterà il Natale di una volta e ha un piccolo dono prezioso per ogni bambino. In quota, invece, Jingle Bell Rock, concerto alle ore 12 alla baita con il gruppo irriverente “Emily La Chatte”.

Il Capodanno è quasi sold-out, ma se volete informazioni potete provare a contattare lo staff di Pian Munè attraverso WhatsApp.

Domenica 2 gennaio, il suggestivo concerto dei Polifonici del Marchesato darà il benvenuto al nuovo anno: appuntamento alle 11.30 al punto panoramico sul Monviso, il Fontanone.

Mercoledì 5 gennaio, al campo Scuola Isiline, in collaborazione con i Maestri di sci di Pian Munè, alle ore 17, fiaccolata dei bambini (quota di partecipazione 5 euro).

A seguire, la cena dell’Epifania in entrambi i rifugi. Il giorno dell’Epifania sarà ancora in musica, con le voci bianche del coro Envie de Chanter (appuntamento alle ore 11.30, in quota).

Per qualsiasi altra informazione Pian Munè è a disposizione via mail all’indirizzo info@pianmune.it o via messaggio whatsapp al numero 3286925406