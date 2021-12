Se devi effettuare un Montaggio caldaia nuova a condensazione o a gas tradizionale è utile conoscere i prezzi ed i costi nelle varie città per confrontare le offerte.

E’ importante affidarsi a tecnici con esperienza di molte installazioni caldaie a condensazione o tradizionale. Nella parte finale dell’articolo parleremo anche degli installatori caldaie a condensazione a gas Ricordiamo che le caldaie tradizionali a camera aperta o camera stagna non sono più prodotte da fine 2015 Questo non vuol dire che in commercio non si trovino, ma con il tempo sarà molto difficile trovarle ed è consigliato l’utilizzo di caldaie a condensazione. Come anticipato vediamo il costo di installazione caldaia nelle principali città italiane sulla base di listini prezzi di installatori abilitati, come previsto dalla legge 37/08 che disciplina le attività di installazione degli impianti negli edifici e chi può eseguirle.

Nella descrizione mettiamo a confronto quanto costa installare una caldaia a condensazione tra Roma, ed altre città e le variazioni non sono alte tra le diverse città Nella precedente tabella abbiamo riportato anche i costi della pulizia dell’impianto di riscaldamento che oscillano tra 100€ e 200€ se effettuati in concomitanza all’installazione delle caldaia

E’ importante tenere presente questo punto perché per legge si deve effettuare il lavaggio chimico dell’impianto di riscaldamento quando installi la caldaia. Per una nuova Montaggio caldaia nuova o sostituzione di una caldaia esistente è obbligatoria la pulizia o lavaggio chimico dell’impianto di riscaldamento. Obbligo introdotto con il DPR 59/2009 articolo 14, che ha reso attuativo l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto di Legge 192/2005 in riferimento alla direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. La normativa impone il lavaggio anche nel caso di ristrutturazione totale o del solo impianto di riscaldamento Altro punto importante da considerare è se acquistate da soli la caldaia o tramite dall’installatore.

Nel secondo caso capita che i prezzi di installazione sono più bassi con il vantaggio di non dover scegliere ed acquistare da soli la nuova caldaia. E’ possibile trovare offerte di caldaie condensazione a Milano o Roma, così come in altre città italiane, compresi i costi di installazione a partire da 1.000€ Installare una caldaia a condensazione o a camera aperta La scelta di installare la giusta caldaia è fondamentale anche per rispettare la normativa. Come prima cosa vediamo velocemente le tipologie di caldaie a gas che troviamo in commercio classificate secondo norma UNI 7129/01 Caldaia a gas a camera aperta (Tipo B) Caldaie a gas a camera stagna (Tipo C) Caldaia a condensazione (Tipo C) Quando si parla dei due casi si fa riferimento alle caldaie a gas tradizionali, quelle a condensazione sono una tipologia di caldaia moderna.

Vediamo brevemente le differenze Nell’ Montaggio caldaia nuova a camera aperta abbiamo un tiraggio naturale dell’aria tramite una canna fumaria condominiale o individuale. Queste caldaie prelevano l’aria nel locale dove vengono installate e la bruciano. Venivano installate in ambienti altamente ventilati o in esterno. Tecnologia vecchia, in disuso e scarsamente efficiente Dal settembre 2015, con l’entrata in vigore della Direttiva Europa 2009/125/CE nota come Ecodesignnon si possono produrre e mettere in commercio le caldaie a camera aperta. Dal 2018 non possono essere installate come nuove caldaie ma solo in sostituzione di una precedente di Tipo B e solo se non è possibile installare una di Tipo C Le caldaie di Tipo C sono quelle a camera stagna.