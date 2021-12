Più di 50 frasi di Natale per i tuoi regali

Il Natale è un momento incantevole rallegrato dalla magia dei regali accompagnati da frasi natalizie autentiche e gioiose.

È un'occasione speciale per abbattere le distanze, riunire le famiglie e avvicinare le persone...se non possiamo farlo fisicamente, a volte basta una telefonata o un piccolo regalo.

Le frasi auguri Natale devono essere sincere e i doni devono semplici ma pensati con il cuore.

Scegliere il regalo per un’occasione speciale non è una cosa facile, anzi…esiste una vera e propria sindrome detta "stress da regalo" che colpisce 1 italiano su 6.

Se scegliere il regalo è difficile, a volte trovare la frase di accompagnamento può essere ancor più complicato.

Quante volte ti sei sentito in difficoltà nel trovare la frase giusta?

Una di quelle frasi ad effetto, capaci di lasciare a bocca aperta!

Si, perché anche un piccolo dono diventa un regalo meraviglioso se lo confezioni con cura e lo accompagni con una bella frase di auguri. Questa regola vale per qualsiasi momento importante della vita, dalle frasi di buon compleanno a quelle di buon Natale.

Largo quindi alla penna ed ai cartoncini colorati con una bella frase di accompagnamento per la quale trovi qui di seguito molti spunti da copiare oppure personalizzare liberamente per adattarla alle tue esigenze.

FRASI DI NATALE

Alcuni spunti per delle belle Frasi di Auguri di Natale originali tratte dal portale Il Faro Blu

1. Un piccolo dono per festeggiare un'importante ricorrenza.

2. Non vuole essere un regalo, ma solo un modo semplice di dirti grazie.

3. Il tempo è il regalo più grande che puoi fare a qualcuno, perché regali un pezzo della tua vita che non tornerà più indietro.

4. Un pensiero affettuoso per una infinità di auguri.

5. Non è ricco colui che possiede molto, ma colui che dona e regala molto.

6. Non dire che vuoi regalare: regala. Non riuscirai mai a soddisfare un’attesa.

7. Si può dare senza amare, ma non si può mai amare senza regalare.

8. L’amore è e sarà sempre il più grande regalo.

9. Gli amici ascoltano quello che dici. I migliori amici ascoltano quello che non dici.

10. Babbo Natale mi ha lasciato questo regalo per te, spero ti piaccia. Sappi però che il vero regalo è poter passare questi giorni di festa in tua compagnia. Buon Natale!

11. Che il mio augurio più sincero scenda come la neve e ti accenda come la stella cometa. Buon Natale!

12. A Natale siamo tutti più buoni, ma con te non ce n'è bisogno: sei già dolce di tuo! Tanti auguri.

13. Un caldo augurio per un Natale coi fiocchi!

14. Con l’augurio che il Santo Natale ti porti gioia e felicità!

15. Una stella di Natale per una notte di Natale!

16. Solo per te...un caldo e lieto Natale!

17. Dal sacco di Babbo Natale un pensiero dal tuo miglior amico.

FRASI DI NATALE SIMPATICHE

18. Il piacere di vivere è fatto anche di piccole cose. Con la speranza che questo pensiero sia una di quelle.

19. Un pensiero affettuoso per una infinità di auguri.

20. Grazie per il regalo più bello: la nostra amicizia.

21. Perché questo regalo renda ancor più bella la tua festa.

22. Mentre sceglievo per te questo regalo pensavo alla gioia che avresti provato non per l’oggetto in sé, ma per il solo fatto che oggi ti ho pensato e il regalo era solo una scusa per dimostrartelo.

23. Si dice che per ogni pensiero rivolto ad una amica nasca una stella. Quando hai tempo di notte, alza gli occhi al cielo e perditi nell'immensità dei miei pensieri.

24. Si prova piacere incontrando lo sguardo di qualcuno a cui si è appena fatto un dono.

FRASI DI NATALE DIVERTENTI

Se cerchi dei pensieri di Natale divertenti, ecco qualche suggerimento

24. Fare un regalo è facilissimo, indovinarlo è difficilissimo; speriamo di esserci riusciti!

25. Non è la dimensione del regalo che conta, ma la dimensione del cuore che lo dà

26. Un amico è un regalo che si fa a se stessi.

27. La generosità spesso non è altro che la vanità del donare.

28. Chiunque fa grandi regali vuole grandi ricompense.

29. I regali, credi a me, conquistano e uomini e dèi.

30. Sentire gratitudine e non esprimerla è come incartare un regalo e non darlo.

BUON NATALE FRASI D'AUTORE

31. Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti, prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti. (Gianni Rodari)

32. Nessun regalo è troppo piccolo da donare, e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore. (Franz Kafka)

33. Un amico è un regalo che si fa a se stessi. (Robert L. Stevenson)

34. Vuoi vivere felice? Viaggia con due borse, una per dare, l’altra per ricevere. (Goethe)

35. Voi date ben poco quando date dei vostri beni. È quando regalate voi stessi che date davvero (Khalil Gibran)

36. Ieri è storia. Domani è un mistero. E oggi? Oggi è un dono. Ecco perché lo chiamiamo il presente. (BabatundeOlatunji)

37. Nel migliore dei casi uno regala quello che gli piacerebbe per sé, ma di qualità leggermente inferiore. (Theodor Adorno)

38. I doni devono colpire così profondamente chi li riceve da farlo sussultare. (Walter Benjamin)

39. L'eccellenza di un dono consiste nella sua appropriatezza piuttosto che nel suo valore. (Charles Dudley Warner)

40. L'arte del donare consiste in questo: il dono deve costare molto poco ed essere tuttavia grandemente bramato, cosicché possa essere più altamente apprezzato. (Baltasar Gracian)

41. Uno dei benefici dell’amicizia è di sapere a chi confidare un segreto. (Alessandro Manzoni)

42. L’amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce. (Francesco Bacone)

43. È un amico chi indovina sempre il momento in cui abbiamo bisogno di lui. (Jules Renard)

44. Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino. (Marlene Dietrich)

45. Tutte le grandezze di questo mondo non valgono un buon amico. (Voltaire)

46. Essere onesto può non farti avere tanti amici, ma ti farà avere quelli giusti. (John Lennon)

47. Due persone non possono essere amiche se non riescono a perdonarsi i piccoli difetti l’un l’altro. (Jean de la Bruyere)

48. Un amico è ciò di cui il cuore ha sempre bisogno. (Henry Van Dyke)

49. Continua a scoprire immagini e frasi sull’amicizia Ho fatto di te il mio amico e ora, per me, sei unico al mondo. (Antoine de Saint-Exupéry)

50. I libri, come gli amici, devono essere pochi e scelti con cura. (Samuel Johnson)

51. Camminare con un amico al buio è meglio che camminare da soli nella luce. (Helen Keller)

52. Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano; ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro; ogni volta che volgi la schiena ai principi per dare spazio alle persone; ogni volta che speri con quelli che soffrono; ogni volta che conosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. Natale ogni volta che permetti al Signore di amare gli altri attraverso te. (Madre Teresa di Calcutta)

53. Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente. (Padre Pio)

54. L’umanità è una grande e immensa famiglia . Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale. (Papa Giovanni XXIII)

55. Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, l’albero e la fede nel futuro. (Proverbio armeno)

Per scegliere la frase giusta, non hai che l'imbarazzo della scelta.