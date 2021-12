Possiamo dire con una battuta che il migliore trasportatore è quello che pratica i costi più bassi e il miglior servizio. Troppo facile, occorre valutare diversi aspetti Trasloco uffici è quello che riesce a soddisfare le Vostre richieste.

Lasciate a noi l’organizzazione di occuparci dei Vostri traslochi personalizzati dalla A alla Z. Con Traslochi professionali e prenotando con un certo anticipo possiamo rispondere a tutte le Vostre esigenze. Nella più totale libertà, serietà e discrezione avrete la possibilità di fare confronti con altri vettori. Abitate nella Capitale e avete intenzione di cambiare casa e trasferirvi ma non sapete come trovare una ditta di traslochi affidabile e a prezzi economici? Non preoccupatevi, è possibile trovare le migliori ditte di traslochi che vi illustreranno i servizi che offrono. In questo modo potrete scegliere l’azienda che più vi soddisfa, contattarla e farvi fare un preventivo. Se vi è capitato di girare per Roma, vi sarete certamente imbattuti in uno dei tantissimi adesivi o volantini che vi propongono un aiuto per traslochi o per sgomberare cantine e garage. Spesso però queste non sono ditte regolari ma offrono servizi del tutto abusivi in quanto non sono in possesso delle autorizzazioni necessarie. Le affissioni vengono segnalate quasi ogni giorno da cittadini e associazioni così che possano essere rimosse.

Azienda di traslochi molto affidabile e professionale a Roma è la Trasloco uffici che opera nel settore dei trasporti e dei traslochi nazionali e internazionali. La consolidata esperienza nel settore permette di garantire ai propri clienti uno standard molto elevato di servizi che riesce a soddisfare ogni esigenza con la massima cura e serietà. Traslochi professionali è specializzata in traslochi nazionali e internazionali di appartamenti e uffici, deposito mobili, fornitura materiale e smaltimento arredi. Per quanto riguarda i traslochi vengono proposte ai propri clienti quattro tipologie di servizio: Completo: in questo servizio sarà la ditta ad occuparsi di tutto. Dall’imballaggio dei mobili all’inscatolamento degli oggetti interni ed esterni fino allo smontaggio, trasporto e montaggio degli arredi. I traslocatori segnaleranno inoltre ciò che è stato imballato all’interno di ogni scatola scrivendolo sulla parte superiore;

Superiore in questo caso sarete voi ad inscatolare quanto contenuto all’interno ed all’esterno degli arredi ma utilizzando il materiale nuovo che vi offrirà l’azienda. Un’eccezione viene fatta per tutti gli oggetti “fragili” come bicchieri, piatti e soprammobili Un altro servizio offerto dalla Trasloco uffici è quello del deposito e custodia di mobili, arredi ed oggetti vari. La ditta mette a disposizione della propria clientela la possibilità di lasciare qualsiasi tipologia di oggetto, anche quelli più delicati e preziosi, in impianti di deposito innovativi. Per la Traslochi professionali all’interno di questi box è presente un’ottima aerazione controllata ed è inoltre disponibile un servizio di sorveglianza interna sia attraverso l’uso di videocamere accese 24 or su 24 sia grazie ad una guardia giurata che controlla la vostra merce garantendone l’assoluta sicurezza. Potrete lasciare in custodia i vostri mobili e arredi per periodi brevi ma anche per lungo tempo e ad un prezzo estremamente conveniente.