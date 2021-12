Il Purgatorio di Dante secondo Cazzullo: incontro con l’autore ad Alba

Mercoledì 29 dicembre alle 18 presso la chiesa di San Giuseppe di Alba, lo scrittore Aldo Cazzullo presenta il suo nuovo libro "Il posto degli uomini. Dante in purgatorio dove andremo tutti".



Giornalista italiano prima per "La Stampa" di Torino poi dal 2003 inviato speciale ed editorialista del "Corriere della Sera”, Cazzullo è autore di moltissime pubblicazioni incentrate in gran parte sul tema dell'identità nazionale. Tra le ultime opere pubblicate, due saggi incentrati sulla Divina Commedia di Dante Alighieri: "A riveder le stelle" (2020) e "Il posto degli uomini". Dante in Purgatorio dove andremo tutti (2021), quest’ultimo sarà presentato durante la serata.



«I nostri nemici finiranno all'Inferno; le nostre mamme in Paradiso; ma a noi un po' di Purgatorio non lo leva nessuno. Per questo il Purgatorio è il posto degli uomini, dove andremo tutti. Meglio sapere per tempo quel che ci aspetta. Dante stesso pensava di finirvi da morto, nel girone dei superbi...», queste le parole dello scrittore riportate sul retro di copertina del volume.



Cazzullo prosegue il viaggio sulle orme del «poeta che inventò l'Italia» raccontandoci il Purgatorio come luogo dell'attesa della felicità, mondo di nostalgia ma anche di consolazione, dove il tempo che passa non avvicina alla morte ma alla salvezza. Una terra di frontiera tra l'uomo e Dio, con il fascino di una città di confine.



La serata sarà condotta da Claudio Calorio con letture a cura di Paolo Tibaldi.



L'evento sarà a ingresso libero previa l'esibizione di green pass. Consigliata la prenotazione al link: https://www.centroculturalesangiuseppe.it/eventi-news/aldo-cazzullo-presenta-il-suo-nuovo-libro-nella-chiesa-di-san-giuseppe.