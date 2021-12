Regione: Paolo Demarchi ha il maggior numero di presenze a Palazzo Lascaris

È Paolo Demarchi, della Lega Salvini Piemonte, il consigliere regionale cuneese con il maggior numero di presenze in aula a Palazzo Lascaris nel 2021.

Come per Openpolis alle Camere, anche il Piemonte ha infatti pubblicato i dati relativi alle presenze in Consiglio regionale e alle singole votazioni per l’anno che si sta chiudendo.

Il saluzzese Paolo Demarchi ha quindi fatto registrare il 100% delle presenze in Aula ed ha partecipato anche al 98% delle votazioni.

“Quando si viene eletti nelle Istituzioni si viene chiamati anche alla presenza - commenta pragmaticamente il consigliere della Lega Demarchi -, perché la presenza è proprio la base attiva della rappresentanza.

Il mio mandato non si è fermato davanti alle difficoltà del Covid, con impegno e dedizione, lavoro per portare risultati che il Piemonte e la Granda lo meritano”.