Case e ospedali "di comunità": l’Asl cuneese vara un piano da 22 milioni di euro

Nove "Case di Comunità", distribuite sui quattro distretti, e quattro "ospedali di Comunità", compreso Demonte, che già c’è e rimarrà aperto. Nel dettaglio, il Distretto Nord-Ovest ne disporrà di due, Saluzzo e Verzuolo; il Sud-Ovest avrà Dronero e Borgo S. Dalmazzo, per il Nord-Est Savigliano e Fossano, mentre nel Distretto Sud-Est Mondovì, Ceva e Dogliani. Le strutture sono collegate strettamente con gli ambulatori e le Case della Salute per creare una forte rete territoriale.



Per quanto riguarda gli ospedali di Comunità: a Demonte, che sarà ampliato, si aggiungeranno Cuneo, Saluzzo e Ceva. Strutture con 20 posti letto da sviluppare su almeno mille metri quadrati.



Le Centrali Operative Territoriali (Cot), una per Distretto, svolgeranno invece un ruolo di integratore e facilitatore tra ospedale e territorio, occupandosi di telemedicina, sistemi di prenotazione, accessi per le visite e percorsi per il paziente.



Il progetto, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è stato presentato lunedì 20 dicembre alla Rappresentanza dei Sindaci dal direttore generale dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra: “E’ un work in progress, perché potrebbero ancora intervenire alcuni cambiamenti in relazione a ulteriori eventuali tagli nel finanziamento regionale da parte dello Stato. Si riprende a grandi linee il progetto degli ambulatori e delle case della salute, in rete con la Casa di Comunità che rappresenta l’hub, e sarà realizzata su siti o strutture di proprietà dell’Asl o del Comune che le dà in concessione”.



L’avvio del progetto (finanziato con circa 22 milioni di euro) è fissato il 28 febbraio, la dead line nel 2026.