Nuovo direttore per la chirurgia generale all’ospedale di Savigliano

Il dottor Luca Petruzzelli è il nuovo direttore sostituto della Chirurgia Generale dell’ospedale di Savigliano. E’ stato nominato dal direttore generale Giuseppe Guerra il 16 dicembre, in sostituzione di Franco Bertolino, dimissionario dal ruolo.



Torinese, 58 anni, laureato e specializzato sia in Chirurgia Generale, sia in Chirurgia Oncologica presso l’Università degli Studi di Torino, con master in attività clinica e manageriale, il dottor Petruzzelli ha lavorato presso l’Azienda Ospedaliera "S. Luigi" di Orbassano e presso la “Città della Salute e della Scienza di Torino” con diversi incarichi nell’ambito della chirurgia laparoscopica, responsabile della Gestione Sale Operatorie del Pronto Soccorso delle Molinette; ha ricoperto varie volte il ruolo di direttore sostituto e vicario tra il 2011 e il 2020, fino alla responsabilità temporanea della struttura complessa di Chirurgia Generale.



Dal 2002 al 2020 ha operato sia nella chirurgia d’elezione (80%) che in quella di urgenza (20%) seguendo l’attività di reparto, sala operatoria ed effettuando turni di capo guardia presso il Dea di II livello eseguendo 4.174 interventi, di cui 2.947 come primo operatore e 1.227 come secondo operatore; in 245 di questi (20%) come aiuto/tutor di chirurghi in formazione (primo operatore). Risulta così primo operatore in 3.193 procedure.

Ha al suo attivo attività di docenza universitaria e numerose pubblicazioni su riviste italiane e internazionali.