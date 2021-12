Otto settimane in Spagna per i giovani da 18 a 35 anni

Il Cfpcemon, grazie al Bando Regionale Progetti di Mobilità Transnazionale- 2019/2021, metterà a disposizione 20 borse di tirocinio della durata di 8 settimane a Valencia (Spagna) per chi desidera conoscere una cultura diversa, apprendere una lingua straniera e mettersi in gioco imparando un mestiere allo stesso tempo.

Il progetto, che prevede 10 posti per il settore benessere (estetica e acconciatura) e 10 per il settore turismo e ristorazione (sala bar e cucina), offre una serie di servizi prima e durante la permanenza in Spagna: oltre all’individuazione dell’azienda ospitante e dell’inserimento in tirocinio sono infatti compresi un corso di spagnolo, la preparazione culturale e pedagogica, il volo aereo, vitto e alloggio, abbonamento per trasporti locali, copertura assicurativa, Assistenza e Tutoraggio per tutto il periodo di permanenza.

Il bando completo con le informazioni per partecipare e le modalità di selezione sono disponibili sul sito www.cfpcemon.it, le candidature saranno possibili fino al 14 gennaio 2022 (chiusura ore 18.00)