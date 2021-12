Courchevel, Marta Bassino non si perde d'animo: "Peccato, mi sentivo bene. Domani una chance per prendermi la rivincita"

Marta Bassino è pronta a voltare pagina dopo la scivolata nella prima manche che l'ha estromessa dal gigante odierno di Courchevel.

Domani, mercoledì 22 dicembre, c'è infatti una immediata occasione di riscatto: in programma un altro gigante, recupero di quello non disputato a Killington.

La gara è stata vinta da Sfiffrin, davanti a Hector e Gisin. Migliore tra le azzurre Federica Brignone, settima. Out anche Sofia Goggia.

Le dichiarazioni post gara di Marta divulgate sui canali do comunicazione FISI: “Ho preso un’internata nella prima manche e sono scivolata via, è stato un peccato perchè mi sentivo bene. Fortunatamente mercoledì ho subito un’altra chance per prendermi la rivincita, sono già concentrata su questa nuova opportunità”.