Volley femminile B2: Natale in vetta alla classifica per il VBC Savigliano

Sarà un Natale 2021 serenissimo in casa VBC. La formazione guidata da coach Marco Porello, matricola ricordiamo in questo suo primo campionato di B2 femminile, si piazza in vetta alla classifica, dopo 10 giornate e ad una sola dal termine del girone di andata.

Favoloso il cammino delle delfine fin qui, con solo due sconfitte e sette vittorie, alcune delle quali davvero prestigiose come quella sull'Ascot Labormet2 ToPlay Torino (2-3) e su L’Alba Volley (2-3).

A dire il vero una classifica cortissima, con le prime sei formazioni raccolte in quattro punti, ma il fatto di essere tra le prime a questo punto della stagione non può che essere motivo di soddisfazione in casa bianco-blu.

Con l’InVolley Fiorentini è stata quasi una formalità. Le giovani torinesi han provato a stare in partita giocando una buonissima pallavolo nella prima metà del primo parziale e sul finire del secondo set. Ma capitan Galletto & C., ogni volta che spingevano sull’acceleratore, spaccavano la partita. Spazio per tutte le ragazze in questa ultima gara del 2021, e da segnalare il ritorno sul campo in una gara ufficiale di Martina Galletto, a dieci mesi dall’infortunio al ginocchio.

Coach Porello: “Chiaramente il nostro tentativo è sempre stato quello di provare a giocare le partite per vincere. Lo abbiamo fatto bene in alcune gare, un po’ meno in altre, ma siamo coscienti del fatto che abbiamo ancora molto lavoro da fare e possiamo crescere su diversi aspetti. Credo che questa prima parte di stagione ci abbia dato dei riferimenti interessanti, abbiamo capito che ci sono squadre superiori a noi per quanto riguarda l’attacco di palla alta, piuttosto che la capacità di coprire maggiormente il campo in fase di muro/difesa, per fare degli esempi. Possiamo migliorare anche noi su queste cose, servirà del tempo e non dobbiamo pensare alla classifica che fino ad oggi sinceramente non abbiamo preso troppo in considerazione. Credo che il nostro primo obbiettivo alla ripresa del campionato dovrà essere quello di confermaci, una partita alla volta, cercando di fare meglio le cose che ancora non ci danno tanta sicurezza”.

La VBC Officine Savigliano riprenderà il suo cammino sabato 8 gennaio a Genova, contro Serteco, la favoritissima del girone. Subito un grande match per testare le delfine del 2022.

VBC Officine Savigliano - InVolley Fiorentini 3-0 (25-19, 25-23, 25-13)

VBC Officine Savigliano: Galletto L. (4), Rocca, Rinaldi (3), Soffientino, Baudino (3), Olocco (13), Brunfranco (8), Bosio, Castellano (1), Galletto M., Soriani (8), Gallina (8), Grossi (1), Tomatis (L), Allemano (L). Allenatori: Marco Porello, Davide Panero.

In Volley: Pertusio (1), Schiavon, Bonitempo (3), Buffone (11), Cantoni (2), Mangalagiu (L), Molino, Prekducaj (10), Beretta, Montaldi, Rattalino (L), Bermond (7), Lodigiani (2). Allenatori: Federico Trinchero, Simone Sala.

Arbitri: Veronese Daniela, Zollino Cristina.

Durata set: 22', 27', 20’.