Anche i raccoglitori di nocciole nel presepe dell’Associazione Studi su Cravanzana

E’ stato da poco inaugurato a Cravanzana il Presepe 2021, opera che la locale Associazione Studi allestisce sotto i seicenteschi e suggestivi “voltoni” che uniscono la Chiesa parrocchiale con la Chiesa Bassa.



Il Presepe è connotato da alcune interessanti particolarità. In primo luogo i personaggi sono a grandezza naturale, cosa che lo rende di per sé raro se non unico. In secondo luogo, accanto alla natività classica, gli altri personaggi sono i “contadini” cravanzanesi ricordati, negli anni, in tre distinte commedie che l’Associazione per gli Studi su Cravanzana ha proposto al pubblico. Si potranno dunque ritrovare i mezzadri, i portatori di acqua, i raccoglitori di nocciole visti sul palcoscenico e che tanto ci hanno fatto divertire e riflettere.



L’opera è stata ideata e realizzata dai volontari della Associazione, ai quali va il plauso e il ringraziamento di tutta la comunità.