Sommariva del Bosco: dal gruppo Ana una targa agli alpini 80enni

Domenica 19 dicembre il gruppo Alpini sommarivese ha ripreso la tradizione di donare una targa agli alpini ottantenni.



Dopo la messa al santuario, durante la quale si sono ricordati gli alpini 'andati avanti', si è svolta la cerimonia di consegna delle targhe presso il salone dell'oratorio in piazza Roma.



Quest'anno si sono consegnati i riconoscimenti anche agli alpini del 1940, insieme a quelli del 1941, visto che l'anno scorso non si era potuto fare.



Gli alpini che hanno ricevuto il riconoscimento sono: Riccardo Abrate, Giovanni Chiavazza, Mario Chiavazza, Bartolomeo Demichelis, Gianfranco Gastaldi, Stefano Giordano, Aldo Gosso, Michele Canavero, Achille Missaglia e Giovanni Olivero del 1940; quelli del 1941 sono: Michele Alessandria, Luigi Gallo, Ernesto Galvagno e Primo Racca.



Alla cerimonia erano presenti, insieme al capogruppo Vincenzo Alasia, il Maresciallo dei Carabinieri e il comandante della Polizia Municipale.



L'evento si è concluso con un brindisi alle festività in arrivo.

(Foto dello studio Controluce)