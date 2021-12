I buoni propositi per il nuovo anno della Fondazione Ospedale Cuneo

Pubblichiamo integralmente la nota che la Fondazione Ospedale di Cuneo ha inviato alla nostra redazione.



Sono passati solo un paio di mesi dalla nomina della dottoressa Silvia Merlo alla carica di Presidente della Fondazione, dopo un lungo e tormentato periodo trascorso tra le mille difficoltà legate alla pandemia che ha di fatto reso difficile, se non impossibile, coltivare un rapporto continuo a livello di comunicazione.



In questo periodo natalizio, abbiamo voluto partecipare all’evento “IllumiNatale” organizzato dal Comune di Cuneo, proponendo una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di una “culla termica” per il reparto di neonatologia del nostro Ospedale. Grazie al supporto di Satispay e della Balocco di Fossano, alla collaborazione operativa dei volontari dell’Avo di Cuneo, ma soprattutto grazie alla grande generosità di quanti hanno voluto donare una loro offerta, si è riusciti nell’intento di distribuire quasi 600 tra panettoni e pandori: il ricavato contribuirà in maniera sostanziale all’acquisto dell’incubatrice neonatale.



Parimenti la Presidente ha formalizzato proprio in questi giorni l’acquisizione, sempre a favore del reparto di neonatologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle, di un Sistema Ecografico diagnostico Philips Epiq Elite di ultimissima generazione. Inoltre, per restare nell’ambito delle iniziative legate alle illuminazioni che in questo periodo natalizio adornano la città di Cuneo, la Fondazione, con la collaborazione dell’Egea, ha allestito una proiezione luminosa molto suggestiva sulle facciate del Santa Croce e del Carle.



Per il nuovo anno abbiamo in programma molte iniziative di cui vi daremo presto notizia, tutte finalizzate a far comprendere che la Fondazione c’è ed è operativa per sostenere e migliorare l’eccellenza sanitaria del nostro Ospedale e del nostro territorio.



Vi ringraziamo per il supporto e la disponibilità che certamente vorrete continuare ad offrire alla nostra Fondazione e formuliamo a tutti Voi i più cari Auguri di Buone Feste.