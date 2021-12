Sferisterio Mermet: idee per un'interessante riqualificazione

Il “balon” non solo come gioco, ma come ambasciatore di cultura e tradizione: l’antico gioco della pallapugno diventa sempre più moderno ad Alba. Sono state scelti due progetti di idee, tra i sei arrivati, per la riqualificazione dello sferisterio Mermet. Un vero e proprio restyling in grande stile con tanto di ristorazione, tribune coperte, passerelle, sale riunioni, e museo del balon e delle discipline del pallone elastico. Il tutto nel rispetto dello storico muro di via Armando Diaz e del sacro terreno di gioco.

Le idee migliori sono state quelle dell’architetto Andrea Corino, che ha lavorato con il collega saluzzese Danilo Picca, e del designer cuneese Stefano William Costa.

Due modi di vedere la rinascita del Mermet simili ma diverse, nel rispetto della tradizione e di alcuni elementi storici della Città di Alba.

«Il fine principale è il rifacimento del Mermet – come afferma il presidente della Fondazione Mermet Nando Vioglio –. Purtroppo il periodo non aiuta ma noi andiamo avanti. Le due idee rispettano il bando e sono entrambe interessanti, perché oltre alla riqualificazione della struttura sportiva è stato messo in luce la necessità di migliorare il contesto urbano in cui il campo è inserito. Il tutto per rivalorizzare la zona. L’idea del museo è anche alla base del nostro obiettivo concreto da inserire nella struttura. Diciamo che la strada è quella giusta: fini sportivi, sociali, culturali e turistici».