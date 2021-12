Vincenzo Battaglia riconfermato alla guida degli edili della Cisl Cuneo

Con esito del voto praticamente unanime Vincenzo Battaglia è stato riconfermato segretario generale FILCA CISL, che rappresenta gli edili della provincia di Cuneo. È stato rieletto dal nuovo Consiglio Generale territoriale, votato dal 17° Congresso riunito ieri, lunedì 20 dicembre, all’Albergo Porta delle Langhe in Cherasco. Confermati anche gli altri due componenti della Segreteria territoriale, Donato Falcone e Massimo Simula.



Per la Filca Cisl nazionale è intervenuto il segretario generale Claudio Sottile. Inoltre, presenti al tavolo di presidenza e intervenuti, il segretario generale Filca Piemonte – Massimiliano Campana – e il segretario generale UST CISL Cuneo – Enrico Solavagione. Durante tutto lo svolgersi del Congresso si sono susseguiti tanti interventi appassionati di delegati e componenti del Consiglio Generale, che hanno portato le loro esperienze e riflessioni oltre alla relazione esposta dal segretario generale Vincenzo Battaglia, che ha rimarcato quanto il sindacato cuneese condivide e sostiene le politiche della Cisl confederale e della forte collaborazione con la UST CISL Cuneo.

L’Assemblea congressuale ha dato mandato alla segreteria di continuare sulla strada intrapresa in questi anni contro l’irregolarità contributiva, lavoro nero e riafferma l’importanza del ruolo delle RLST-CPT e RLS come strumenti fondamentali nella garanzia dell’applicazione delle regole sulla sicurezza nei cantieri e nelle fabbriche.

"Cammineremo insieme – ha dichiarato Vincenzo Battaglia – ognuno per le proprie competenze e per il proprio lavoro. Siamo tutti dalla stessa parte. Solo con l’impegno di tutti possiamo continuare a fare grande questa organizzazione sindacale nei valori, nel rispetto umano, ma anche nei tavoli della contrattazione. Grazie per il grande sostegno datomi in questi anni e del sostegno che sicuramente mi avete dato per questo nuovo mandato".