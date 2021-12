Pornografia minorile a Mondovì: cadono le accuse per l'imputato

Si è chiuso con una sentenza di assoluzione il procedimento penale aperto in Tribunale a Cuneo a carico di un giovane cebano accusato di minacce, molestie, lesioni, danneggiamento, pornografia minorile (divulgazione di immagini intime dell’ex fidanzata minorenne), accesso abusivo al suo profilo Facebook e sostituzione di persona. I fatti nel 2017, a Mondovì.



Intervenuta la remissione di querela, e revocata la costituzione di parte civile, a seguito del risarcimento danni, i giudici hanno pronunciato il non doversi procedere per i reati non procedibili d’ufficio, l’assoluzione con formula piena per il contestato reato di divulgazione di tre immagini intime della ex a due soggetti e lo hanno condannato a pena sospesa di 1 mese e 10 giorni di reclusione per la sostituzione di persona.



Nella sentenza il collegio ha tenuto conto del parziale vizio di mente dell’imputato, rilevato dal consulente del pubblico ministero e della difesa per alcuni capi d’accusa.



La ragazza era andata a sporgere denuncia in seguito a un litigio avvenuto nel gennaio 2017, In quell’occasione, aveva riferito nella prima udienza, l’ex ragazzo le avrebbe tirato uno schiaffo e spaccato il cellulare.



“Mi dispiace per tutto quello che è successo, non lo rifarei”, ha dichiarato l’imputato al collegio.