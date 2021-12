Cosa fare dopo la terza media?

Dopo la terza media, per assolvere l'obbligo formativo, è possibile scegliere un percorso di qualifica triennale. Il Vice Presidente dell’AFP: Enrico Eandi di Busca, che è in Consiglio di Amministrazione dal 2014, ci aiuta ad orientarci verso una scuola che va considerata per quello che realmente rappresenta.



D: Signor Vicepresidente Eandi, perché un ragazzo di terza media dovrebbe scegliere l’AFP dopo la terza media, per assolvere all’obbligo scolastico?

R: Conosco l’AFP da ben 7 anni e posso affermare che una realtà molto attenta ai giovani, alle famiglie, al lavoro. Più che una scuola io la definirei un LUOGO di BELLE ESPERIENZE in cui l’allievo è al centro delle politiche formative, educative, relazionali.

Si impara un mestiere mentre si diventa uomini e donne di valore, protagonisti attivi di una società che sui giovani deve credere ed investire.



D: Quindi la persona, come essere umano è al centro?

R: L’allievo è accolto da un tutor, le metodologie didattiche sono in continua evoluzione e sono attraenti e inclusive. Tutti gli allievi hanno un Ipad, sono interessati, coinvolti, attenti e molto seguiti.

Nessuno è un numero, nessuno sta indietro.

La didattica è improntata su valori solidi. Il modello educativo è quello salesiano, ben interpretato dal Fondatore di AFP, Don Michele Rossa, che ancora oggi, attraverso i formatori è in grado di coinvolgere ed appassionare alla vita ed al lavoro.



D: Si tratta di una scuola che alterna lo studio con il lavoro: il modello funziona?

R: AFP collabora con tutte le più importanti aziende del territorio che continuano a ricercare giovani tecnici ben preparati e ben formati al lavoro. In AFP ci sono laboratori meravigliosi, innovativi, puliti, ordinati, efficienti. I ragazzi sperimentano “l’intelligenza delle mani” oggi sempre più ricercata e sempre più rara. Il modello funziona benissimo perché si sperimenta, durante il percorso, l’alternanza fra scuola e lavoro. Le aziende, madrine di AFP, ci aiutano a progettare percorsi sempre più aderenti ai nuovi modelli organizzativi. AFP è una scuola che insegna un mestiere, in modo coinvolgente, laboratoriale e focalizzato sull'apprendimento del saper fare e del saper essere, in continuo contatto con il mondo del lavoro.



D: La Formazione professionale è ancora retaggio di pregiudizi che la qualificano come scuola di serie B o peggio scuola per chi non ha voglia di studiare…Lei cosa ne pensa?

R: Io stesso, non immaginavo che all’interno dei Centri ci fosse questa organizzazione, questo livello di tecnologia, di competenze tecniche, umane e valoriali.

Il Comune di Busca è un socio storico dell’AFP, ha sempre creduto nei giovani e nella loro formazione. Io l’AFP la conoscevo di nome, ma quando il Sindaco di Busca Dr. Marco Gallo, mi ha proposto questo incarico, io accettato volentieri. Partecipo molto attivamente e sono molto orgoglioso di questa realtà, a cui mi sono affezionato tanto. Per me è stata davvero una bella sorpresa e devo dire che forse anche io, prima di conoscerla, ho ragionato per stereotipi.

Dalla bidella al direttore, passando attraverso le numerose figure professionali coinvolte, vedo una costante attenzione fatta di cura, di proattività, di organizzazione e di impegno, che ho imparato ad apprezzare ed a valorizzare. Oggi la Formazione professionale è un’eccellenza e occorre conoscerla prima di giudicarla.



D: Stiamo parlando di 6 mestieri e di 3 Centri?

R: Si, direi un’offerta ampia e strutturata, ambivalente per genere.

La sede di Verzuolo prevede due tipologie di percorsi formativi per i ragazzi e le ragazze in uscita dalla Scuola Media: l'Operatore Meccanico (saldatura e giunzione dei componenti) e l'Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici).

La sede di Dronero è quella intitolata a Don Michele Rossa. Frequentando il CFP di Dronero, puoi diventare Operatore meccanico (Indirizzo: Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione) o Operatore elettrico (Indirizzo: Installazione di impianti elettrici civili e industriali e del terziario).

La sede AFP di Cuneo, ha una radicata vocazione verso le professioni del benessere, settore lavorativo, che da decenni registra una crescita continua. Si può ottenere la qualifica triennale di acconciatore o di estetista: percorsi formativi molto strutturati sia sotto il profilo professionale che sotto il profilo occupazionale, al punto che oggi gli allievi di AFP Cuneo ambiscono a diventare imprenditori nel settore della bellezza.



Visita la scuola di Dronero telefonando al 0171-918027

Visita la scuola di Cuneo telefonando al 0171-693760

Visita la scuola di Verzuolo telefonando al 0175-86471



Per maggiori informazioni consulta il sito http://www.afpdronero.it/.