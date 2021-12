Le tende a rullo per finestre grandi sono ideali per spazi residenziali e aziendali. Inoltre vantano un ottimo rapporto qualità/prezzo, senza considerare che sono disponibili di diversi modelli e colori e persino realizzabili su misura. Con l'ampia gamma di tessuti disponibili di natura decorativa o funzionale, fungono da elementi protettivi dai raggi solari di mobili, pavimenti in parquet e tappeti.



Le caratteristiche delle tende a rullo



La scelta delle tende a rullo giuste per le finestre grandi della tua casa è fondamentale specie se hai deciso di optare per uno stile pulito e minimalista. Inoltre ti aiuteranno a gestire al meglio il calore e la luce durante il giorno nonché a mantenere la tua privacy. Premesso ciò, va altresì aggiunto che una tenda a rullo può essere personalizzata in base a dimensioni e colori specifici, e persino realizzata in tessuti con trame diverse in grado di regalarti un aspetto unico. In questo caso se decidi di scegliere la tenda a rullo perfetta, devi valutare alcuni importanti fattori; infatti, può essere utilizzata in qualsiasi stanza per offrirti privacy e diversi gradi di isolamento e filtrazione della luce. Nella tua camera da letto probabilmente vorrai usare un tessuto completamente isolante per permetterti di dormire in quelle mattine di sole. In cucina e nella zona giorno potresti invece voler usare un tessuto traslucido e protettivo per la protezione solare, e nel contempo che non causi un black out completo in modo da svolgere le tue regolari attività quotidiane.



La vasta gamma di colori delle tende a rullo



Se nelle varie stanze della tua casa hai deciso di installare delle tende a rullo su misura per finestre grandi, devi sapere che puoi sceglierle tra una vasta gamma di colori, modelli e materiali. Ad esempio hai la possibilità di optare per tonalità sul bianco ossia quelle tipicamente contemporanee ed ideali soprattutto per la zona giorno. In camera da letto invece puoi orientarti su tende a rullo (preconfezionate o su misura) scegliendole con tocchi di verde, blu o anche giallo. Qualunque sia lo stile che hai in mente, le tende della suddetta tipologia disponibili sul mercato possono guidarti verso le scelte giuste.



I vantaggi delle tende a rullo oscuranti



Le luci intense spesso ti tengono sveglio la notte? Il bagliore mattutino impedisce di visualizzare correttamente lo schermo del tuo computer? In ogni caso non devi preoccuparti più di tanto; infatti, ti basta dare un'occhiata alla vasta gamma di tende a rullo oscuranti che risultano ideali per camere da letto luminose, e nel contempo si rivelano un'aggiunta perfetta per lavorare sul desktop nelle ore pomeridiane. Grazie allo speciale rivestimento sul retro del tessuto, questa tipologia di tende oscuranti a rullo ti aiuterà a tenere fuori la luce indesiderata e con colori vivaci di cui potresti aver bisogno senza deturpare il design che hai impostato nel contesto.