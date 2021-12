Una bici per la vita di tutti i giorni in città

Andare in bicicletta in città è il modo migliore per muoversi. Andare al lavoro, a fare la spesa, a visitare gli amici, a fare una passeggiata da soli o con i propri figli, è un modo economico ed ecologico per vivere la città in modo completo. Questa è la ragion d'essere per avere un impatto ambientale positivo! Dobbiamo tutti ripensare alla nostra mobilità urbana. Oltre al trasporto pubblico, quali sono le pratiche alternative che si stanno sviluppando in città? Negli ultimi anni, tutte le principali città hanno sviluppato sistemi per limitare l'uso di auto diesel e benzina, riducendo così gli impatti ambientali dovuti all'inquinamento. L'utilizzo di una City bike, oltre a facilitare gli spostamenti in città, permette di mettersi alla guida in un nuovo stato d'animo più “ecologico” con, in particolare, l'assenza di rumore e inquinamento.

Perché scegliere una City bike?

Limitando l'uso dell'auto per i viaggi brevi, si riduce significativamente la nostra impronta di carbonio e il consumo di carburante. Pertanto, andare in bicicletta in città è un mezzo di trasporto economico ed ecologico per ridurre la propria impronta di carbonio. Andare in bicicletta ogni giorno aiuta a mantenersi in forma e in salute. Ci si allena velocemente con pochi giri di pedale, aumentando la resistenza allo sforzo. Ma se andare in bicicletta in città fa bene al corpo e alla salute, questa pratica è anche un momento di relax dove liberare la mente. È un'alternativa ideale alla fine della giornata dopo il lavoro per ricaricare le batterie e godersi l'aria aperta.

Un momento di relax per scoprire la città in modo diverso

Siamo rapidamente stupiti in bicicletta dai nuovi orizzonti e percorsi a nostra disposizione. Con pochi colpi di pedale, si esplorano in bicicletta zone sconosciute della città. Ad esempio, si può trovare un nuovo negozio di alimentari per fare la spesa, una bella macelleria per la grigliata della domenica, o un parco dove andare a rilassarsi, con o senza i figli. Molte città stanno realizzando infrastrutture adatte alla pratica della bicicletta: piste ciclabili, parcheggi e talvolta anche aree e giornate in cui la strada è riservata solo ai ciclisti.

La bici in città: adattare la bici alle proprie esigenze

In bici si può fare tutto: fare la spesa, trasportare il proprio animale domestico, portare i bambini a scuola o al parco, andare al lavoro... A seconda del vostro utilizzo, adattate la vostra bici ad ogni esigenza. Si può ottimizzare la bici con l'aggiunta di borse laterali se avete intenzione di viaggiare per commissioni o per lavoro. Usate un portapacchi se dovete trasportare oggetti pesanti e distribuite bene il peso. Altrimenti un cestino rimovibile o fisso andrà benissimo per la vostra piccola spesa!

Come scegliere una City bike?

In città ci sono molti modi per andare in bicicletta. Nel plotone dei ciclisti cittadini troviamo ovviamente studenti, appassionati, utenti del fine settimana, corrieri e professionisti di ogni tipo.

Pensare di acquistare una nuova bici equivale a porsi la domanda sul suo utilizzo. Per scegliere la bicicletta più adatta alle proprie abitudini di viaggio in città, è bene affidarsi ai seguenti criteri di selezione:

La natura dei percorsi che sarete abituati a percorrere determina in larga misura la vostra scelta di bici.

Il tipo di viaggi (frequenza, distanza, terreno, difficoltà).

In caso di utilizzo frequente su distanze abbastanza lunghe, optare per una bici dinamica o addirittura sportiva. Viceversa, spostamenti brevi e occasionali in centro città possono essere gestiti da biciclette dal forte carattere urbano. Se il vostro percorso è troppo lungo o difficile o volete andare al lavoro senza dovervi fare la doccia, la bici elettrica è una soluzione.

La trasmissione della bici è un elemento importante da tenere in considerazione, che va scelto in base alla difficoltà del terreno. I produttori equipaggiano le loro biciclette urbane con deragliatori tradizionali o con mozzi con cambio integrato, il cui utilizzo è particolarmente adatto per i percorsi pianeggianti o leggermente collinari tipici della città. Sono a bassa manutenzione rispetto ai sistemi a deragliatore, che sono ancora preferiti per affrontare salite difficili.

Se il tragitto giornaliero prende strade asfaltate e alcuni percorsi fuoristrada, sono adatte le bici ibride o le bici da turismo, che sono comode su qualsiasi terreno.

Infine, tenete presente che una bicicletta ibrida può essere utilizzata al di fuori della vita quotidiana in città, per gite in famiglia, escursioni in campagna, durante le vacanze o nei fine settimana. A seconda delle vostre abitudini e del vostro budget, scegliete quindi una bici versatile piuttosto che una bici dall'identità urbana troppo esclusiva. Se desiderate avere maggiori informazioni su come scegliere la bici più adatta alla città, vi consigliamo di visitare il sito Bikeonline.com. Su questa piattaforma potrete trovare la City bike più adatta alle vostre esigenze di percorso, prezzo e comfort.