Aumento dei contagi Covid: rinviato a Lagnasco il "Concerto sotto le stelle" con Massimo Lopez

Rinvio a data da destinarsi per il "Concerto sotto le stelle" di Lagnasco, che aveva come protagonista la Gianpaolo Petrini Big Band con Massimo Lopez come ospite speciale, inizialmente in programma nella serata di lunedì 27 dicembre, nel cortile dei Castelli Tapparelli.

La decisione è stata presa dagli organizzatori, nel pomeriggio di oggi, su invito dell’Amministrazione comunale, che aveva concesso il patrocinio alla manifestazione. In mattinata il sindaco ha infatti partecipato in Prefettura al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in cui è emerso il costante e preoccupante aumento dei contagi ed è stata espressa massima perplessità sull’iniziativa.