I quadri di due fossanesi in mostra al Museo MIIT di Torino

Ci sono anche due artisti fossanesi tra i protagonisti della mostra Merry ChristmART organizzata dal prestigioso Museo MIIT di Torino presso la sua sede di Corso Cairoli 4.

L’esposizione è stata inaugurata lo scorso giovedì 16 dicembre e la mostra proseguirà sino a mercoledì 12 gennaio 2022.

Merry ChristmART è una mostra-mercato dedicata agli artisti migliori selezionati dal Museo MIIT e dalla rivista “Italia Arte”.

Tra il centinaio di opere esposte spiccano 5 quadri di Secondo Capra, appassionato d’arte ed artista di Fossano, scomparso improvvisamente lo scorso aprile a soli 54 anni.

In suo ricordo la moglie Roberta, il figlio Gabriele e la sua famiglia hanno deciso di far conoscere le sue opere e la sua passione per l’arte, un aspetto poco noto di Secondo Capra, conosciuto in città soprattutto per la sua attività di agente immobiliare.

I cinque quadri inediti di Secondo Capra esposti nella mostra al MIIT sono stati selezionati dal dottor Guido Folco il direttore del museo, che così commenta le opere del pittore fossanese “L’amore per la pittura, per la creatività, per il recupero di materiali usati elevati al rango d’arte è uno degli elementi portanti dell’espressione artistica di Secondo Capra. Silicone, pezzi di meccanismi, frammenti di viti e chiodi, legno e plastiche: tutto, per l’artista, diventa strumento per raccontare una storia, una sensazione. La sua visione dell’arte è, quindi, moderna, attuale, legata inscindibilmente alla storia dell’uomo".

L’altra artista del Fossanese protagonista di questa mostra Merry ChristmART è la pittrice Manuela Nucera di Cervere, ma originaria di Fossano, la quale espone un acquerello intitolato “Italy”. Diplomata al Liceo Artistico di Cuneo e all’Accademia di Belle Arti di Torino, Manuela Nucera lavora come grafica, fotografa e pittrice, ed è attiva sul palcoscenico artistico piemontese da 25 anni, mentre dal 2007 si è specializzata nella pittura ad acquerello.

Così il curatore della rassegna dottor Guido Folco giudica la sua opera “Splendida acquerellista, Manuela Nucera conosce il mestiere difficile dell’arte che non permette ripensamenti. Nel migliore stile tradizionale, l’acquerello della pittrice vive di luce e di rapidi tocchi che creano profondità, trasparenze, piani prospettici avanzati o distanti, perfettamente resi dalle differenti tonalità e dai complessi giochi ritmati di ombre e chiari. Anche l’antica pittura giapponese riemerge da questa visione creativa dell’autrice”.

All’apertura della mostra sono intervenuti numerosi appassionati, ma non c’è stata una cerimonia vera e propria a causa delle restrizioni per la pandemia. Tra gli artisti presenti è intervenuta Manuela Nucera.

Per informazioni, orari e approfondimenti: www.museomiit.it