A Peveragno è tempo di Natale in Contrada: tornano gli antichi mestieri e i prodotti tipici, ma anche mascherine e green pass

L'inverno 2021 segna anche il ritorno, per la comunità di Peveragno e i tanti visitatori appassionati di manifestazioni natalizie, di Natale in Contrada.



Il tradizionale evento del natale "sotto la Bisalta" - annullato lo scorso anno a causa delle necessarie misure anti-Covid - caratterizzerà le due serate del 24 e 26 dicembre, rispettivamente a partire dalle 19.30 e dalle 19. Alle 22.30 di domenica, poi, farà anche il suo ritorno lo lo spettacolo di fuochi d'artificio in collaborazione con la pirotecnica "Piro G", campioni d'Italia 2020.



La manifestazione vedrà il centro storico del paese popolato da stand incentrati sulla rievocazione storica degli antichi mestieri locali - tappa obbligata l'osteria, subito dopo piazza Carboneri, per cantare a squarciagola le canzoni della tradizione con i musicisti presenti - e la degustazione di prodotti tipici. Torneranno anche la rappresentazione del presepe vivente e gli spettacoli teatrali natalizi dell'associazione Gai Saber ("Storie di Natale tra Peveragno e l'Eretta") e della Compagnia del Birùn ("L'Oro del Re Magio").



All'evento sarà possibile accedere soltanto previa esibizione del green pass e della mascherina, che dovrà essere mantenuta per l'intera permanenza all'interno dei confini dell'evento.