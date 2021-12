Al teatro Magda Olivero di Saluzzo si alza il sipario su una nuova straordinaria stagione

Ricomincerà con l’anno nuovo la stagione teatrale del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, organizzata dal Comune e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo.

Si preannuncia dai titoli una stagione ricca e di forte richiamo. "A distanza di più di un anno dalla prima chiusura degli spazi della cultura, siamo consapevoli di quanto assenza, incertezza, malattia, transitorietà, fragilità continuino a fare parte della realtà con cui ognuno è chiamato quotidianamente a confrontarsi. È per cercare di superare insieme le ferite del recente passato che Piemonte dal Vivo ha dedicato i suoi sforzi a costruire insieme al Comune una stagione di alto profilo per il Teatro Magda Olivero" dichiara Matteo Negri direttore di Piemonte dal Vivo.

Sottolinea l'assessore alla Cultura Attilia Gullino: "Finalmente si riparte, con una programmazione che spazia dal cinema di qualità, alla musica e al teatro.

Per quanto riguarda il teatro in particolare, la stagione riesce ad unire quest’anno la tradizione del teatro amatoriale, cui si aggiunge per la prima volta anche quella del teatro dialettale, con il teatro per i più giovani.

Una stagione di qualità come è stata quella sperimentale del 2019 che ha avuto un grande successo e il tutto esaurito - ricorda - Come Amministrazione siamo molto contenti del lavoro e dell’impegno degli organizzatori e ringraziamo tutti gli artisti che hanno dato la loro disponibilità per la proposta culturale al via”.

La stagione avrà inizio a gennaio, con una anteprima martedì 28 dicembre (ore 21), serata in cui sarà in scena “Zelda - Vita e Morte di Zelda Fitzgerald”, con Giorgia Cerruti e la regia di Davide Giglio della Piccola Compagnia della Magnolia. Lo spettacolo, fuori abbonamento, avrà il costo di 10 euro.

Quindi il via martedì 11 gennaio con “Locke”, tratto dal film di Steven Knight, di e con Filippo Dini: il racconto della vita di un uomo attraverso le telefonate che nel corso di una notte cambiano per sempre la sua vita.

Seguirà poi uno spettacolo dedicato a Fausto Coppi, di e con Sabina Negri e Nino Formicola per la regia di Lorenzo Loris, che racconta il mito sportivo e la vita dell’uomo, dell’eroe nato contadino.

A febbraio l’“Elegia delle cose perdute” della compagnia Zerogrammi (soggetto, regia e coreografia Stefano Mazzotta), una riscrittura in danza dal romanzo “I Poveri” dello scrittore e storico portoghese Raul Brandao, e “Sempre domenica” (ideazione e regia di Clara Sancricca), prodotto dalla compagnia Collettivo Controcanto: un’analisi sul tempo, l’energia e i sogni che il lavoro quotidianamente mangia, consuma, sottrae.

Si continua a marzo con lo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli”, di e con Andrea Pennacchi (con le musiche di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato) che racconta le storie del nordest ancora sconosciute fuori dai confini della Padania: da provinciali buoni, gran lavoratori ad avidi padroncini, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi che dipingono i veneti come cattivi, evasori, razzisti ed ottusi.

A coronare e chiudere la rassegna “Il nodo”, con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna (regia Serena Sinigaglia): non solo un testo teatrale sul bullismo, ma soprattutto un confronto senza veli sulle ragioni intime che lo generano.

L’abbonamento ai sei spettacoli viene proposto a 90 euro e gli abbonati avranno la possibilità di scelta del posto in sala. Il prezzo degli spettacoli singoli è di 18 euro (ridotto a 16), ad eccezione di “Zelda- Vita e Morte di Zelda Fitzgerald” a 10 euro. Le riduzioni sono valide per: Under 20, Over 65 e altre categorie. Info: www.piemontedalvivo.it - www.cinemateatromagdaolivero.it

Gli abbonamenti sono acquistabili al botteghino del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo nei giorni: giovedì 23 dicembre, lunedì 27 dicembre dalle ore 16 alle ore 19, giovedì 30 dicembre, lunedì 3 gennaio e lunedì 10 gennaio sempre dalle ore 16 alle ore 19.

TEATRO AMATORIALE

L’offerta culturale della Stagione 2022 del Cinema Teatro Magda Olivero sarà completata dalle importanti realtà del teatro amatoriale, e dà spazio alle produzioni delle compagnie del territorio sia di prosa sia di teatro dialettale.

Tutte realtà molto sentite sul territorio, che hanno sempre avuto un seguito importante nel saluzzese e non. La stagione amatoriale è organizzata in collaborazione con le compagnie di teatro prosa amatoriale: Compagnia Primoatto Saluzzo, Teatro Prosa Saluzzo, Compagnia Kabuki di Bagnolo, Corte dei Folli di Fossano, Compagnia Teatro del Poi di Bra, Compagnia Le Cercle Rouge di Busca.

Il teatro piemontese vedrà i scena le compagnie di teatro dialettale del territorio “Ij Motobin” di Villanovetta, la compagnia “D’la Vila” di Verzuolo, la Nuova Compagnia Teatrale Don Bosco di Saluzzo e i “Mach fina lì” di Cervignasco.

Sette spettacoli che attraversano diversi generi e che riusciranno a soddisfare tutti i gusti: dal teatro canzone, alla commedia e al dramma, dal teatro dialettale alla danza, in collaborazione con la ballerina Federica Giusto, in arte Red Fryk Hey.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.cinemateatromagdaolivero.it