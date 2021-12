Standing ovation e teatro Iris pieno a Dronero per Sim Sala Blink, la rassegna magica con la Family Dem

Il teatro pieno, sinonimo dell’alto gradimento del pubblico per Sim Sala Blink, la rassegna magica organizzata da Blink Circolo Magico.

A Dronero sabato sera, 18 dicembre, sul palco del teatro Iris è andato in scena lo spettacolo "The Family Dem Magic Rock Circus".

Ad esibirsi una energica e spettacolare famiglia rock and roll: la mamma Elena acrobata aerea, Manuel (11 anni) giocoliere ed acrobrata, Denny (10 anni) spericolato equilibrista, Alex (8 anni) verticalista e Soemi (6 anni) la più piccola. Una vera "banda di matti", guidata dal papà Mister David ring master, illusionista, escapologo ed equilibrista.​

Esibizioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato, eseguite con grande concentrazione ma anche con estrema naturalezza e soprattutto autentico divertimento. Ed è proprio quest'ultimo il loro segreto, l'elemento imprescindibile trasmesso anche ai propri figli.

"L'allenamento dev'essere quotidiano - spiegano Elena e David - "e richiede costanza, volontà, concentrazione ed impegno. Ogni esercizio, però, viene improntato sul gioco e a loro piace tantissimo. Dev'essere piacevole quello che si fa, è questo che fa la differenza, altrimenti non lo si fa oppure lo si fa male. Lo stesso vale esattamente per noi adulti."

Nel corso della serata anche molta comicità, coinvolgendo il pubblico in simpatici siparietti. La felicità poi, nell'importante messaggio trasmesso, con un invito alla vita.

"La libertà, l'amore, la fantasia,... Sono tutte emozioni che conducono ad un unico grande obiettivo: la ricerca della FELICITÀ! Tutti quanti voi, come del resto noi, almeno una volta nella vita vi sareste chiesti come si fa a raggiungere la felicità. Per noi del Circo, per la family Dem, la felicità si raggiunge in modo molto semplice: la felicità è ovunque, la felicità è nelle piccole cose.

È nello sguardo di un bambino che sente cadere le monete nel cestello, nei movimenti sinuosi di un'acrobata aerea, nei salti mortali di un ragazzino,... la felicità è ovunque!

La felicità è nell'abbraccio di vostra madre, nella stretta di un amico, nello sguardo di vostro padre,... la felicità è ovunque! Quindi, l'unico modo per raggiungere la felicità è semplicemente quello di VIVERE, VIVERE, VIVERE E VIVERE!!!".

La standing ovation finale del pubblico, un lunghissimo e commosso applauso. A ringraziare Blink per l'attività e gli spettacoli il vicesindaco di Dronero Mauro Arnaudo: l'appoggio del comune è fondamentale per l'associazione, per poter continuare nel suo operato.

“Grazie a tutti i nostri sostenitori (ATL, Provincia, Fondazione CRC, Comune di Dronero) e auguri di felicità per queste feste” - commentano Giorgio Barbero, presidente di Blink, e tutti i soci - "Abbiamo bisogno di tornare a vivere ed essere felici e la family Dem ci ha regalato questo augurio speciale. Faremo del nostro meglio per offrire al pubblico lo stupore reale e unico degli spettacoli dal vivo. Il prossimo appuntamento nell’anno nuovo, ci stiamo lavorando e abbiamo grandi sorprese per voi, don’t Blink!”.