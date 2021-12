Dal Roero, Stefano Rosso eletto nel Consiglio provinciale

Il rinnovo del consiglio provinciale dello scorso fine settimana ha visto l'affermarsi per il Roero del vice sindaco di Sommariva Perno, Stefano Rosso, 56 anni, imprenditore nel settore alimentare. Il responso delle urne lo ha eletto con 1618 voti nella lista di centrodestra “Ripartiamo dalla Granda".

Nato a Bra e residente a Sommariva Perno, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale per quattro mandati delle amministrazioni di (Mario Bertolusso, Andreino Cane, Simone Torasso); un mandato da assessore ed ora come vice sindaco con le deleghe al turismo, agricoltura e commercio a fianco del primo cittadino Walter Cornero.

"Un ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno supportato e riposto fiducia in queste elezioni di secondo livello - commenta il neo consigliere Rosso -. Un cenno particolare va alla segreteria provinciale della Lega Salvini Premier per avermi concesso questa possibilità, che spero di sfruttare al massimo nell'interesse del territorio. L'ente Provincia ha necessariamente bisogno di un rilancio: la massima attenzione sarà concentrata su Bra e sul Roero, territorio da cui provengo, ripartendo dalla rete viaria e dalla sicurezza stradale, per poi passare al turismo, che dovrà rappresentare il fiore all'occhiello del nostro territorio, grazie allla sinergia continua con l'Atl locale".