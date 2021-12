Regali di cancelleria e giochi in scatola per i detenuti delle carceri della Granda

Dopo la visita degli istituti penitenziari della scorsa settimana, l'Associazione Radicali Cuneo ha attivato una raccolta fondi in concomitanza delle festività, per donare materiale ludico ricreativo alle quattro case circondariali della provincia,

La pandemia ha isolato ulteriormente gli istituti penitenziari e ridotto i rapporti detenuti/famiglie rendendo la vita all'interno del carcere ancora più difficoltosa.

Per questo i radicali cuneesi hanno pensato ad 'regalo diverso'.

Sarà possibile donare materiale di cancelleria, libri, giochi in scatola, palloni da calcio e un pacco alimentare. Collegandosi al sito dell'Associazione radicalicuneo.org, nella sezione campagne, sarà possibile scegliere un prodotto ed, effettuato il pagamento tramite Satispay, bonifico o PayPal, si riceverà, poi, per e-mail il biglietto di auguri da stampare e personalizzare, pronto per essere donato ai propri cari. Sarà cura dell'Associazione acquistare il regalo e recapitarlo ad uno degli istituti penitenziari della Provincia di Cuneo!



Qui il link radicalicuneo.org/unregalodiverso