La gioia di Marta Bassino dopo il terzo posto di Courchevel: "Avevo bisogno di questo risultato!"

Una eccellente Marta Bassino ritrova il podio in Coppa del mondo e con esso le sensazioni dei giorni migliori.

Ottima la sua prova nel gigante di Courchevel e terzo posto finale.

Per Marta punti ed un'iniezione di fiducia importante in vista delle prossime gare.

Le dichiarazioni post gara di Marta Bassino (FISI): “Un risultato che ci voleva, di cui avevo bisogno come già detto al termine della prima manche. Avevo bisogno di ritrovare la mia sciata, un po’ di fiducia: questo podio per me vale tanto, in un’ inizio di stagione più faticoso rispetto agli anni passati. Sono felice, questo mi darà tanta consapevolezza di essere lì e potermela giocare. A Natale torno a casa, per poi passare a Lienz per chiudere al meglio e pensare al 2022”