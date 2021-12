Sci alpino femminile: Marta Bassino terza nel gigante di Courhevel! Bax ritrova il podio in Coppa del mondo

Prima grande gioia stagionele per Marta Bassino che torna a conquistare un podio in Coppa del mondo.

La fuoriclassa di Borgo San Dalmazzo conquista la terza posizione nel gigante di Courchevel (recupero di quello non disputato a Killington), riscattando la delusione del giorno precedente laddove era incappata in una scivolata che l'aveva estromessa dalla gara.

Ottima la prova di Marta, quarta al termine della prima manche e capace di migliorarsi ulteriormente nella seconda frazione.

Successo e prova eccellente di Sara Hector (2:13.03), davanti s Shiffrin (+0,35) e Bassino (+0,60).

Per Marta si tratta del 18° podio in carriera in CdM.