Volley A2/F: sveglia Puma…così non si va lontano! La Lpm Bam Mondovì perde in casa con Macerata per 1-3 e saluta la Coppa Italia

Bye Bye Coppa Italia! La Lpm Bam Mondovì viene superata in casa dalla Cbf Balducci Macerata e già nei quarti saluta la Coppa. Una sconfitta che fa il paio con quella rimediata domenica scorsa contro il Montecchio. Pumine appannate e sul pezzo solo a fasi alterne, con più di un problema in fase offensiva, dove Taborelli (10), Hardeman (11) e Populini (12) hanno giocato ben al di sotto delle loro potenzialità, come gran parte della squadra.

Momento difficile, dunque, per il Puma, chiamato a riprendersi rapidamente, anche perché domenica arriva il derby contro la capolista Pinerolo. Molto bene, invece, la Cbf Balducci Macerata, trascinata dai colpi di Michieletto (15), Stroppa (11) e Fiesoli (19). Difesa solida e attacco preciso per le marchigiane, per una vittoria più che meritata. Macerata, dunque, che conquista il pass per le semifinali.

PRIMO SET: buona partenza delle pumine, con i primi due punti portati a casa da Molinaro e Taborelli. La Lpm sprecona in attacco e Macerata ne approfitta per portarsi sul 5-7. Le marchigiane aumentano il vantaggio a +3. La Lpm ritrova la parità sull’11-11. Grande equilibrio in campo. Ace di Cosi e ospiti sul 14-16. Coach Solforati chiama il primo time-out dell’incontro sul punteggio di 16-19. Ennesimo errore di Taborelli in attacco e Macerata sempre avanti di tre lunghezze. Ospiti a due passi dalla conquista del set sul 20-23. Michieletto trova la stoccata vincente che chiude il primo set sul 22-25.

SECONDO SET: con Populini in servizio le pumine si portano subito sul 4-0. In campo si vede una Lpm pià attenta e determinata. Sul punteggio di 7-2 arriva la richiesta di time-out di coach Paniconi. Una “sassata” di Populini vale il punto dell’11-5. Break a favore delle marchigiane, che recuperano quattro lunghezze. Ace di Fiesoli e Macerata a un solo punto da Mondovì. Pumine brave in difesa. La Lpm mantiene un vantaggio di 3 punti sul 20-17. Mini-break per la Cbf, vicinissima alle avversarie. Le pumine si ritrovano e vanno sul 23-20. Il muro maceratese è solido e le ospiti recuperano due lunghezze. Sul 23-22 coach Solforati chiama il time-out. Alla fine risolve tutto Alessia Populini, che piazza due punti per il definitivo 25-22.

TERZO SET: si riparte all’insegna dell’equilibrio con le due squadre appaiate sul 3-3. Macerata mette la freccia e va a condurre 8-12. Entra in campo Francesca Trevisan. Momento di difficoltà delle pumine. Coach Solforati prova a mettere le cose a posto chiamando il time-out sull’8-14. La Cbf controlla con attenzione le avversarie e incrementa il vantaggio volando sul 11-19. Due punti messi a segno da Taborelli, ma il distacco tra le due formazioni resta ancora abbondante. Poco dopo, infatti, il primo tempo di Pizzolato chiude il set sul 18-25.

QUARTO SET: Macerata avanti 0-3. Reagiscono le pumine, che dopo l’ace di Molinaro si portano a una lunghezza dalle avversarie. Ancora Fiesoli protagonista e Cbf sul 4-8. Prosegue il momento di difficoltà delle pumine. Macerata aumenta il vantaggio sul 6-12. Reazione d’orgoglio per le ragazze di Solforati, che recuperano tre lunghezze. Nuovo break marchigiano. Time-out di coach Solforati sul 9-16. Otto punti di vantaggio per le ospiti sul 14-22. L’errore di Populini chiude set e match sul 15-25.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli 10, Populini 12, Montani 9, Giubilato, Cumino, Bonifacio, Pasquino 1, Hardeman 11, Ferrarini, Molinaro 11, Trevisan, Bisconti. Allenatore: Matteo “Bibo” Solforati; 2° All. Claudio Basso

CBF BALDUCCI MACERATA: Bresciani, Martinelli, Cosi 7, Michieletto 15, Gasparroni, Ghezzi 2, Ricci 2, Stroppa 11, Peretti 3, Pizzolato 6, Fiesoli 19, Malik. Allenatore: Luca Paniconi; 2° All. Michele Carancini