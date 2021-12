Volley A2/F: tò chi si rivede! Questa sera (ore 20,30) la Lpm Bam Mondovì affronta la Cbf Macerata nei quarti di Coppa Italia

I quarti di Coppa Italia ripropongono la sfida vissuta nella finalissima dello scorso anno! La Lpm Bam Mondovì, infatti, si troverà nuovamente di fronte la Cbf Balducci Macerata, che nella passata edizione del Trofeo iridato, quella di Rimini, superò le pumine con un secco 3-0. Stesse squadre, ma tanti volti nuovi nelle protagoniste, mentre alcune giocatrici hanno semplicemente cambiato maglia, come le attuali pumine Veronica Bisconti e Morgana Giubilato, da questa stagione in forza alla Lpm.

La sfida di stasera metterà in palio l’accesso alla semifinale in programma il 30 dicembre, dove chi si aggiudicherà il match del PalaManera incontrerà la vincente del quarto tra la Omag San Giovanni in Marignano e il Green Warriors Sassuolo. Il match di questa sera, inoltre, rappresenta un importante banco di prova per le pumine, reduci da una deludente prestazione contro la Ipag Montecchio. Le ragazze di Solforati dovranno dimostrare che quello contro la squadra veneta di coach Amadio è stato solo un incidente di percorso.

Le pumine dovranno togliere nuovamente gli artigli e puntare dritto alla vittoria. Avere la meglio della Cbf Macerata, tuttavia, non sarà un compito agevole, anche perché la squadra di Paniconi, attualmente al secondo posto in classifica nel girone A, dispone di un roster di ottima qualità e che sta vivendo un ottimo stato di forma. Un match apertissimo, dunque, dove l’aspetto psicologico avrà un peso preponderante. La gara sarà visibile in diretta free sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaManera il fischio d’inizio è previsto per le ore 20,30.