Bra, premiati i vincitori “mascherati” più votati sul Gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” (Foto)

Potranno mangiare il panettone ancora più felicemente i tre fortunati vincitori del contest legato alla mascherina griffata “Bra. Di tutto, di più”.

Ribattezzato dall’ideatore Enrico Sunda il concorso più lungo della storia, era abbinato all’iniziativa di postare sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” una propria foto in mascherina e guadagnare più like di tutti. Non una mascherina qualunque, ma solo la mascherina “Bra. Di tutto, di più”, diventata un vero e proprio cult.