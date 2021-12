Buon compleanno Radio Piemonte Sound: 45 anni di musica, intrattenimento e news

Oggi 22 dicembre grande festa negli studi di Radio Piemonte Sound, storica emittente della provincia Granda, in onda da 45 anni con la sua esplosiva ed energica fondatrice, Luisella Mellino.

Tanti gli ospiti che dalle 9 di questa mattina e per tutta la giornata passeranno negli studi di via Roma per portare il loro saluto e condividere la giornata di festa e l'importante traguardo di Radio Piemonte Sound.

Da parte della redazione di Targatocn un grande augurio a Luisella e a tutti i suoi collaboratori! Seguite la giornata sulla pagina Facebook di Radio Piemonte Sound o su Fm 101.4 e 88.4, in streaming.